ترامب يعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مساء اليوم (الثلاثاء) أنه وجه إدارته للسماح للشركات الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، وأضاف: "آمل أن تقوم دول أخرى بنفس الشيء".

في بيان نشره على شبكة التواصل الاجتماعي Truth، كتب ترامب أن الرئيس اللبناني جوزيف عون "قام بعمل رائع في جهوده لتغيير بلاده"، وأضاف أن القرار اتُخذ "حتى يكون من السهل على الأمريكيين زيارة هذا البلد الجميل". وأنهى رسالته بكلمة: "استمتعوا!".

تأتي هذه التطورات في ظل المفاوضات الناجحة بين الولايات المتحدة ولبنان في البيت الأبيض، والتي أعلن في ختامها عن بدء رسمي لتجربة فيروز حزب الله. وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية هذا الصباح لصحيفة "الأخبار" اللبنانية إن الرئيس عون يتوقع سماع التزام من ترامب بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. وذكرت مصادر أخرى للصحيفة أن "مسألة التعاون بين لبنان وسوريا حول نزع سلاح حزب الله ستتصدر جدول أعمال الاجتماع".

وفقًا لمصادر تحدثت مع الصحيفة، واشنطن عملت مع إسرائيل لكي تنسحب من عدد من المناطق في جنوب لبنان ضمن إطار "المناطق التجريبية"، بهدف منح عون إنجازًا يمكنه تقديمه كدليل على أن المسار السياسي يؤتي ثماره.