ممداني يحسم الجدل: لا نملك صلاحية اعتقال نتنياهو في نيويورك

بعد أن صرح الأسبوع الماضي إنه يجري نقاشات حول الموضوع، أعلن الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، بأنه ليس بإمكانه قانونياً إيقاف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى المدينة.

في مقطع فيديو نشره على شبكة X، قال ممداني إن فريقه فحص كل طريقة ممكنة بموجب القانون القائم في الولايات المتحدة لفحص ما إذا كانت نيويورك تستطيع تنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحق نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولكن لم تكن لدى البلدية الصلاحية للقيام بذلك بشكل مستقل.

https://x.com/i/web/status/2079718073058091261 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

قال ممداني بعد ذلك إن للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة السلطة للقيام بذلك، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. بعد ذلك دعا ممداني الحكومة الأمريكية للانضمام مجددًا إلى المحكمة. أنهى ممداني الفيديو بقوله: "بنيامين نتنياهو غير مرغوب فيه في نيويورك، ولا أي مجرم حرب آخر".

ويشار الى أن, رئيس بلدية نيويورك قال هذا الأسبوع إنه سيعمل ضمن صلاحياته لدفع عملية اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلي خلال زيارته المتوقعة في سبتمبر للمدينة. في مقابلة مع نيويورك تايمز، قال ممداني إنه يعتقد أن مكان رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو في لاهاي: "إنه مجرم حرب اتُهِم في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا رأي يتبناه الكثيرون بسبب أفعاله في السنوات الأخيرة".

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رد على تهديدات ممداني وقال: "نتنياهو لن يُعتقل، بأي شكل من الأشكال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية". وهاجم نتنياهو ممداني رداً على أقواله وكتب في شبكة X: "عليه أن يركّز على إصلاح الأضرار التي تسبب بها للمدينة".