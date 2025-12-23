"تشهير بالسمعة": ترامب يرد على صور كلينتون من ملفات إبستين

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرئيس السابق بيل كلينتون مساء الثلاثاء بعد ظهور صوره في ملفات إبستين، محذراً الأبرياء من الإضرار بسمعتهم.

دافع ترامب عن سلفه في مؤتمر صحفي قائلاً: "لا تعجبني صور بيل كلينتون التي يتم عرضها. ولا تعجبني صور الآخرين التي يتم عرضها. أعتقد أن هذا أمر فظيع".

كما هو معروف، كان ترامب وكلينتون صديقين حتى الخلاف في أوائل سنوات الألفين، والآن يقول ترامب إن كلينتون "ولد كبير" و"يستطيع التعامل مع ذلك".

بالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة العدل الأمريكية آلاف الوثائق الإضافية من ملفات إبستين التي تتضمن إشارات موسعة للرئيس. من بين الأمور الأخرى، هناك ملاحظات حول المرات التي سافر فيها ترامب على متن طائرة إبستين، بما في ذلك رحلة واحدة شملت فقط ترامب، إبستين وامرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، بحسب الملاحظات.

فقط يوم الجمعة الماضي بدأ وزارة العدل الأمريكية بنشر مجموعة ضخمة من الوثائق المتعلقة بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين. من بين أمور أخرى، تظهر صور للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وهو يرتدي فستانًا أزرقًا وكعبًا عالٍ، وصور أخرى لنساء ووجوههن مطموسة.

هذه الخطوة تأتي بعد أن نشرت لجنة الديمقراطيين عشرات الآلاف من الصور من ممتلكات إبستين، بهدف الضغط على وزارة العدل لكشف مستندات من القضية. من بين الصور التي نشرتها اللجنة كانت هناك صور لرئيس الوزراء السابق إيهود باراك، للمخرج وودي آلن، لكلينتون ولمؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس.