تقرير: اغتيال العالم النووي اليهودي لوريرو نفذه عميل ايراني

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم (الخميس)، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن نونو لوريرو، أستاذ العلوم النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي اغتيل في منزله بالقرب من الجامعة، قُتل رمياً بالرصاص، على ما يبدو على يد عميل إيراني. وقد أصيب لوريرو بجروح قاتلة جراء عدة رصاصات أُطلقت عليه، وتوفي متأثراً بجراحه في اليوم التالي.

العالم، يهودي يبلغ من العمر 47 عامًا من البرتغال، كان معروفًا كداعم بارز لإسرائيل، رغم أنه في الوقت الحالي لم تتضح رسميًا ظروف القتل. الشرطة المحلية تحقق حاليًا في الحادث، وحتى هذه اللحظات لم يُعتقل مشتبهون بالجريمة.

كما هو معلوم، يأتي الحدث بعد حوالي ثلاثة أشهر من اغتيال الأميركي المؤيد لإسرائيل، تشارلي كيرك، في الولايات المتحدة. خلال الحدث، الذي وقع أمام جمهورٍ في محاضرة، أطلق عليه تايلر روبنسون النار من مسافة صفر. بعد ذلك، فرّ المُطلق إلى السطح وهرب إلى داخل حي سكني حتى تم القبض عليه بعد عدة أيام.