"كنت أكره ترامب أكثر منها".. ماذا فعل جيه دي فانس لمساعدة هيلاري كلينتون؟

نائب رئيس الولايات المتحدة، جي. دي. فانس، أعرب عن اشمئزازه من كلا المرشحين للرئاسة في عام 2016؛ في الواقع، قال إنه لا يستطيع أن يحمل نفسه للتصويت لدونالد ترامب أو لهيلاري كلينتون - وصوّت لصالح المرشح المستقل إيفان مكمالين. لكن، كشفت مجلة "فانيتي فير" اليوم (الخميس) أن فانس قدّم حتى نصائحه الخاصة لحملة كلينتون، على أمل أن يساعدها على الفوز بالانتخابات.

"تواصل معي جي دي وقال لي: 'هل يمكنك أن تربطني بجايك سوليفان؟'" هذا ما قاله مصدر كان يعمل كوسيط في حملة كلينتون. في ذلك الوقت، كان سوليفان، الذي أصبح فيما بعد رئيس لجنة الأمن القومي لجوزيف بايدن، يشغل منصب كبير مستشاري السياسة لكلينتون. "قلت له: 'جايك يدير حملة هيلاري، هو مشغول جدًا'". لكن حسب هذا المصدر، كان فانس مصرًا على المهمة. "اتصل بي مرة أخرى وقال: 'أنا أكره هيلاري. لكن أكره ترامب أكثر. لا يمكن لترامب أن يفوز. لا يمكن أن يفوز. هيلاري ستخسر، لكن ليس بالضرورة أن تخسر'".

يقول الوسيط أن فانس ادعى أن كلينتون يجب أن تزور الولايات المتأرجحة على الفور: "لقد عدّد أوهايو، ميشيغان، ويسكونسن، ما نسميه اليوم 'ولايات الجدار الأزرق'. قال: 'عليها أن تأتي إلى هنا بدلاً من أن تكون مع بيونسيه في ميامي. يجب أن تأتي وتعتذر عن حرب العراق. تعتذر لأنها أرسلت هذا العدد الكبير من الناس، مجتمعي، جميع الناس في هذه الولايات الذين مات أبناؤهم وآباؤهم والجميع ببساطة نسيهم.'" (كسيناتور مبتدئ من نيويورك في عام 2002، صوتت كلينتون لصالح قرار يوافق على غزو بوش للعراق).

تحدث فانس وسوليفان مباشرة قبل ستة أسابيع فقط من الانتخابات. قبل ذلك بعدة أسابيع، وفي زلة لسان مشهورة، قالت كلينتون في حدث لجمع التبرعات: "يمكن وضع نصف مؤيدي ترامب فيما أسميه 'سلة الحقيرين'" ("basket of deplorables"). مصدر مقرب من سوليفان يقول إنه لا يتذكر أن فانس تحدث عن ولايات الجدار الأزرق، لكنه بالفعل حث سوليفان على جعل كلينتون "تصحح مسألة 'الحقيرين' هذه". ووفقًا لهذا المصدر، أصر واينس على أن المرشحة الديمقراطية يجب أن تفيق: "يجب أن تركز."

عندما سُئلت المتحدثة باسم نائب الرئيس، تايلور فان كيرك، عما إذا كان صحيحًا أن فانس قدّم استشارات لحملة كلينتون، أجابت: "الكثير من الناس طلبوا نصيحة من نائب الرئيس في عام 2016. هو لم يعمل أبدًا لصالح الحملة، لكنه دعا كلًا من الجمهوريين والديمقراطيين إلى الاهتمام بالمدن من الطبقة العاملة مثل ميدلتون، أوهايو. نحن نرفض بنسبة 100% الوصف الذي يقول إنه حاول مساعدة هيلاري على الفوز".