أزمة دبلوماسية؟ ترامب يلغي دعوة كندا لمجلس السلام

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (بين الخميس والجمعة) عن إلغاء دعوة رئيس وزراء كندا مارك كارني للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص به، وهي مبادرة دولية جديدة أطلقها في المنتدى الاقتصادي في دافوس، والتي يسعى من خلالها لتعزيز حلول للنزاعات العالمية، وفي مقدمتها النزاع في غزة.

في منشور نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "Truth Social"، كتب ترامب لرئيس وزراء كندا: "مجلس السلام يسحب دعوته لكم للانضمام إلى ما سيكون مجلس القادة الأكثر هيبة الذي تم جمعه على الإطلاق".

جاء القرار في أعقاب تبادل تصريحات حادة بين ترامب وكارني خلال الأسبوع الأخير في دافوس. ألقى كارني خطاباً انتقد فيه نهج القوى الكبرى وحذّر من استخدام الأدوات الاقتصادية كأدوات تأثير مزدوجة - الأمر الذي نُشر وكأنه موجّه ضد مواقف ترامب.

كما هو معلوم، فقط أمس، بعد أشهر من التأجيلات - عرض رئيس الولايات المتحدة دونالد، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تشكيلة مجلس السلام لقطاع غزة، بحضور قادة الدول الأعضاء في المجلس. في الحفل لم تسجل أي مشاركة إسرائيلية، رغم أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ شارك في المنتدى في وقت سابق.

خلال خطابه في الحفل تحدث ترامب عن الاتفاقيات التي دفع بها في عدد من ساحات الحرب في العالم، منها إسرائيل وحماس وحزب الله، الهند وباكستان، وتايلاند وكمبوديا. كما قال ترامب إنه هو وطاقمه يحاولون إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

في ختام خطاب ترامب، وقع جميع القادة على وثيقة التفاهمات لمجلس السلام. ووفقًا لبيان البيت الأبيض، يتكوّن المجلس من قادة البحرين، المغرب، الأرجنتين، أرمينيا، أذربيجان، بلجيكا، بلغاريا، مصر، المجر، إندونيسيا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، منغوليا، باكستان، باراغواي، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان.