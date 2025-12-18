ترامب في خطاب للأمة: "أحضرت السلام إلى الشرق الأوسط لأول مرة وانهيت ثماني حروب"

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا للأمة مساء أمس (الخميس). تناول الخطاب، الذي استمر نحو عشرين دقيقة، إنجازات الحكومة في معظمها، بمناسبة مرور عام تقريبًا على انتخابه. ووجه الخطاب بشكل أساسي إلى الأمريكيين، حيث أطلعهم على الخطوات التي تعتزم الإدارة اتخاذها، وأعلن أنه سيُعلن قريبًا عن رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤمن بخفض أسعار الفائدة.

تطرق ترامب إلى الحرب في غزة وقال: "أنهيت ثماني حروب في عشرة أشهر، قضيت على التهديد النووي الإيراني وأنهيت الحرب في غزة - وجلبت، لأول مرة منذ 3000 عام، السلام إلى الشرق الأوسط".

https://x.com/i/web/status/2001475544635068686 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ترامب أضاف إلى إنجازاته: "الليلة، بعد 11 شهرًا، حدودنا مؤمنة، التضخم توقف، الأجور ارتفعت، الأسعار انخفضت، أمتنا قوية، أمريكا محترمة، وبلدنا عاد. نحن على أعتاب ازدهار اقتصادي لم يشهده العالم من قبل."

ترامب شَهَّر في خطابه بالإدارة السابقة: "لوقت طويل، الغالبية العظمى من الأمريكيين الطيبين والشرفاء اضطرت لمشاهدة سياسيين فاسدين ينهبون قاعات الحكم، يستغلون دافعي الضرائب لدينا، وينهبون كل نظام يجعل المجتمع المتحضر يعمل. لن يحدث ذلك بعد الآن. نحن نضع أمريكا في المقام الأول".