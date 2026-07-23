أثار عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، اهتمامًا واسعًا بعدما وجّه رسالة تصالحية إلى الجالية اليهودية بمناسبة صيام "التاسع من آب"، دعا فيها إلى التأمل في تاريخ الشعب اليهودي وصموده، في خطوة جاءت بعد أيام من الجدل الذي أثاره موقفه من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وكتب ممداني في منشور عبر منصة X: "إلى جميع من يحيون هذا اليوم، أتمنى لكم صومًا آمنًا وذا معنى، وأن يكون هذا اليوم فرصة للتأمل في التاريخ وفي صمود الشعب اليهودي".

وتأتي هذه الرسالة في وقت لا تزال فيه الأصداء مستمرة حول الفيديو الذي نشره ممداني مؤخرًا وانتقد فيه نتنياهو، والذي أصبح الأكثر مشاهدة على الإطلاق عبر حسابه الرسمي، بعدما حصد أكثر من 67 مليون مشاهدة ونحو 9 ملايين إعجاب خلال أقل من 24 ساعة.

وفي الفيديو، أقرّ عمدة نيويورك بأنه لا يمتلك صلاحية قانونية لمنع نتنياهو من دخول المدينة أو اتخاذ إجراءات بحقه خلال زيارته المتوقعة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، رغم انتقاداته الحادة لسياساته.