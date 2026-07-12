وفاة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن 71 عاماً بعد مرض مفاجئ

أُعلن، اليوم، عن وفاة السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام عن عمر ناهز 71 عاماً، إثر مرض مفاجئ وسريع، بحسب بيان صادر عن مكتبه نُشر عبر منصة "إكس".

وجاء في البيان: "في مساء السبت 11 يوليو، توفي السيناتور ليندسي غراهام بعد إصابته بمرض سريع ومفاجئ. وتعرب عائلته عن امتنانها لكل من رفع الدعاء، وتطلب احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة العصيبة".

ويُعد غراهام من أبرز الشخصيات الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وشغل مقعد ولاية كارولاينا الجنوبية منذ عام 2003، كما اشتهر بمواقفه الداعمة لسياسات الأمن القومي الأمريكي، وكان من أقرب الحلفاء السياسيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال السنوات الأخيرة.

وعُرف السيناتور الراحل أيضاً بأنه أحد أبرز المؤيدين لإسرائيل داخل الكونغرس الأمريكي، حيث دعم باستمرار تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين واشنطن وتل أبيب، ودافع عن سياسات فرض العقوبات على إيران، واتخذ مواقف متشددة تجاه عدد من الملفات المرتبطة بالشرق الأوسط.