أزمة صواريخ توماهوك: مخزون أمريكا يتراجع مع تصاعد الحرب ضد إيران

تشهد وزارة الدفاع الأمريكية حالة من القلق المتزايد إزاء تراجع مخزون صواريخ "توماهوك"، في ظل الاستخدام المكثف لها خلال الحرب المستمرة مع إيران، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية أمريكية.

وبحسب ما نشرته صحيفتا "واشنطن بوست" و"ديلي ميل"، أطلقت الولايات المتحدة نحو 850 صاروخًا منذ بدء العمليات، في وقت تُعد فيه هذه الصواريخ من أهم أدوات الضربات بعيدة المدى، نظرًا لقدرتها على إصابة أهداف على مسافات تصل إلى 1600 كيلومتر دون تعريض الطيارين للخطر.

ونقل التقرير عن مسؤولين أن المخزون الحالي "انخفض إلى مستويات مقلقة"، مع صعوبات في تسريع وتيرة الإنتاج، حيث لا يتم تصنيع سوى مئات الصواريخ سنويًا. كما أشاروا إلى أن الوضع يقترب من حالة "نفاد الذخيرة" وفق المصطلحات العسكرية.

وفي ضوء ذلك، تبحث واشنطن إمكانية نقل صواريخ إضافية من مناطق أخرى مثل المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط، بالتوازي مع جهود لزيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المتزايد.

في المقابل، أكد البنتاغون أن الجيش الأمريكي لا يزال يمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ مهامه، رغم التحديات المرتبطة بإدارة المخزون في ظل التصعيد العسكري الحالي.