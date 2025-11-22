المؤيدة المتحمسة لترامب تعتزل بعد مواجهة علنية: "لن أكون امرأة معنَّفة"

عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، وهي من المؤيدين القدامى لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أعلنت الليلة (بين الجمعة والسبت) أنها ستستقيل اعتبارًا من 5 يناير 2025. الإعلان مفاجئ وجاء بعد أيام قليلة من مواجهة علنية مع ترامب، حيث وجّه إليها إهانات علنية وقال إنه لن يدعمها في انتخابات الكونغرس العام المقبل.

نُشير إلى أن استقالتها تُعد خطوة نادرة في الساحة الأمريكية، حيث إن المشرعين هناك نادرًا ما يتركون مناصبهم في منتصف ولايتهم دون ظروف صحية أو جنائية استثنائية.

https://x.com/i/web/status/1992035608387039359 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في مقطع فيديو وبيان نُشرا على شبكات التواصل الاجتماعي، أشادت غرين، الداعمة المتحمسة لحركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)، بعملها المحافظ في الكونغرس وبالتزامها بأولويات ترامب. ومع ذلك، انتقدت زملاءها، وخاصة قادة الجمهوريين في مجلس النواب، بسبب تعاملهم مع الإغلاق في فترة كورونا وبقضايا أخرى ترى أنها جعلت الكونغرس غير فعال. بالإضافة إلى ذلك، هناك سبب آخر للخلاف مع الرئيس وهو دعمها لنشر وثائق إبستين.

ترامب رحب بانسحابها وصرح بأن هذه "أنباء رائعة للبلاد". من جانبها، قالت تايلور غرين: "لن أكون امرأة معنفة تأمل أن يتحسن الوضع". وأشارت عضوة الكونغرس إلى أنها لا تنوي جر دائرتها الانتخابية إلى انتخابات تمهيدية "مسيئة وملئة بالكراهية" ضدها، بمبادرة من الرئيس الذي ساعدت في إيصاله إلى البيت الأبيض، بحسب قولها.