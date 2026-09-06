"ماذا حدث لشعر ترامب؟".. تغيير مفاجئ بمظهر الرئيس يشعل مواقع التواصل

عاد شعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى واجهة الاهتمام، بعدما ظهر بإطلالة مختلفة بشكل لافت لدى وصوله إلى مطار مورستاون في ولاية نيوجيرسي، الجمعة، إذ بدا شعره أكثر قتامة وفوضوية من المعتاد، مع ظهور الفرق الجانبي في الاتجاه المعاكس.

وسرعان ما أثارت الصور موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مستخدمون عن سبب التغيير المفاجئ في لون وتسريحة شعر الرئيس، فيما ذهب آخرون إلى السخرية والتكهن بشأن احتمال استخدامه شعرًا مستعارًا أو إضافات للشعر.

ومن بين التعليقات، كتب الصحفي آرون روبار متسائلًا عن التغيير في مظهر شعر ترامب، بينما تداول مستخدمون آخرون تعليقات ساخرة حول الإطلالة الجديدة. إلا أن هذه التفاعلات لا تشكل دليلًا على استخدام ترامب شعرًا مستعارًا.

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ترامب ينفي ارتداء شعر مستعار

وجاء ظهور ترامب بالشكل الجديد بعد أيام فقط من نفيه مجددًا ارتداء شعر مستعار. ففي كلمة ألقاها خلال عشاء في حديقة البيت الأبيض، الأربعاء، استشهد ترامب بمشاركته في تجمع انتخابي بولاية أوهايو عام 2024، قائلًا إن الرياح القوية التي هبت خلال المناسبة كانت ستطيح بأي شعر مستعار لو كان يرتديه.

وقال ترامب بوضوح: "أنا لا أرتدي شعرًا مستعارًا"، مؤكدًا أن شعره طبيعي.

وتأتي تصريحاته في وقت تجددت فيه التكهنات حول شعره، خصوصًا بعد ظهوره في مناسبات سابقة بتسريحات وألوان بدت مختلفة عن مظهره المعتاد.

كاتب سيرة ترامب يكشف تفاصيل عن "عدة الشعر"

وفي خضم الجدل، سبق لكاتب سيرة ترامب مايكل وولف أن تحدث عن روتين العناية بشعر الرئيس، مشيرًا إلى أنه يسافر ومعه مجموعة خاصة للعناية بالشعر تحتوي على خصلات أو قطع شعر بدرجات ألوان مختلفة، لاستخدامها عند الحاجة.

وقال وولف إن هذه القطع تُثبت باستخدام مادة لاصقة، وإن عملية الحفاظ على مظهر شعر ترامب تتطلب تجهيزات خاصة. لكن هذه التصريحات لا تثبت أن ترامب يرتدي شعرًا مستعارًا كاملًا، وهو ما يؤكده أيضًا غياب دليل مستقل يثبت ذلك.

وبينما لم يقدم البيت الأبيض تفسيرًا رسميًا للتغير الأخير في لون وتسريحة شعر ترامب، استمرت الصور الجديدة في إثارة النقاش على مواقع التواصل، لتعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر التفاصيل الشخصية التي رافقت صورة الرئيس الأميركي على مدى سنوات.