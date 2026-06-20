فازت المرشحة التقدمية جينيس لويس جورج بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة واشنطن العاصمة، لتصبح بذلك المرشحة الأوفر حظاً لقيادة العاصمة. وقد حصدت ما يقارب 53% من الأصوات، لتضمن بذلك ترشيح الحزب من الجولة الأولى.

وتُلقب جينيس لويس جورج بـ"مامداني واشنطن" نسبةً إلى عمدة نيويورك التقدمي، زهران مامداني، وهي تحظى بتأييد الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين. وتتبنى برنامجاً يركز على توفير السكن بأسعار معقولة، والعدالة الاجتماعية، ومعارضة أي تدخل فيدرالي في شؤون واشنطن.

إلا أن مواقفها من إسرائيل أثارت مخاوف لدى شريحة من الجالية اليهودية المحلية. فقد اتهمت إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وتعهدت بعدم المشاركة في أي فعاليات، بحسب قولها، تهدف إلى "التغطية على حقيقة الاحتلال" أو الترويج "للصهيونية والفصل العنصري". علاوة على ذلك، وصف مديرها السياسي إسرائيل بأنها "دولة وهمية" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2023، مما زاد من حدة الجدل.

ردًا على الانتقادات، التقت جينيس لويس جورج بحاخامات وقادة مجتمعيين، وأكدت أنها "لن تكون أبدًا عمدة تستبعد أو تهمّش" السكان بسبب آرائهم في القضايا الدولية. كما تعهدت بمكافحة معاداة السامية وضمان سلامة وانتماء الجالية اليهودية في واشنطن.

إذا انتُخبت في نوفمبر/تشرين الثاني، فقد تصطدم سريعًا بإدارة ترامب بشأن قضية استقلال واشنطن العاصمة، وهي قضية لطالما شكلت مصدر توتر بين البيت الأبيض والسلطات المحلية.