الدولة العربية التي قد تكون وجهة محتمله لمنفى نيكولاس مادورو

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، منها "التلغراف"، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مغادرته منصبه والنفي إلى خارج فنزويلا.

المفاوضات تأتي بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومادورو، حيث نوقشت تفاصيل مغادرة مادورو للسلطة، في ظل الضغوط العسكرية والدبلوماسية التي مارستها الولايات المتحدة على نظامه.

شروط مادورو في المفاوضات:

مادورو طرح عدة شروط، أبرزها طلب عفو كامل له ولـ 100 من أعوانه، إضافة إلى 200 مليون دولار التي يرغب في اصطحابها معه. كما طلب مادورو البقاء مع مناصريه في دول أمريكا اللاتينية، لكن الرئيس الأمريكي ترامب رفض هذا الاقتراح، وأشار إلى أن روسيا أو الصين قد تكون بدائل مقبولة له.

قطر وجهة محتملة للمنفى:

في الأيام الأخيرة، ظهرت قطر كوجهة محتملة لنفي مادورو. المصادر أشارت إلى أن قطر قد تكون الخيار المقبول من الطرفين، مما يجعلها الدولة التي قد تقبل باستقبال الرئيس الفنزويلي في حال توصل الجانبان إلى اتفاق نهائي.

يذكر أن مادورو يواجه ضغوطًا دولية متزايدة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها فنزويلا، ووجود نية من المجتمع الدولي لفرض تغييرات في القيادة السياسية في البلاد.