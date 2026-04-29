جواز سفر أمريكي “بصورة ترامب” يثير عاصفة من الانتقادات والردود

الولايات المتحدة ستحتفل هذا العام بعيد استقلالها الـ250، وبمناسبة هذا الحدث المثير قرر البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية إصدار طبعة محدودة مما يمكن وصفه بـ"قطعة تذكارية وطنية" - جواز سفر أمريكي يحمل صورة الرئيس دونالد ترامب.

بطبيعة الحال، لم يبقَ الإنترنت غير مبالٍ بهذه الخطوة، والمنشور على شبكة X الذي نشره البيت الأبيض مع صورة جواز السفر الوطني أثار ردود فعل متباينة.

مستخدم مؤيد لترامب كتب: "هذا رائع! تخيلوا رد فعل جميع الليبراليين الذين يجب عليهم تجديد جوازات سفرهم!". بالمقابل، اختار مستخدم أقل حماسًا أن يذكر ماضي ترامب قبل الرئاسة ووضع في جواز السفر صورته بجانب الملياردير المتحرش بالأطفال جيفري إبستين، إلى جانب كلمة "تم التصحيح".

متصفح آخر اختار أن يضع على جواز السفر الأمريكي شخصية أخرى، ولا تقل أيقونية بالنسبة لعدد من المعجبين في جميع أنحاء العالم – الدكتور سبوك من سلسلة الخيال العلمي "ستار تريك". كان هناك أيضًا من اختاروا السخرية من الحدث واستخدموا إشارة توراتية عندما وضعوا وجه الرئيس الأمريكي على عجل ذهبي.

صحيح أن الحديث يدور عن إحياء حدث رمزي، لكن جواز السفر الأمريكي ليس أول أمر يضع عليه الرئيس ترامب وجهه. خلال ولايته الثانية، وضع الرئيس اسمه وصورته على بطاقات المرور إلى المنتزهات الوطنية، بطاقات ذهبية (المسار السريع للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة)، أوراق نقدية، سفن حربية، وحتى على عدد من المكاتب الحكومية.