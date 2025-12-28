بذروة موسم السياحة:إلغاء آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

فترة السفر المزدحمة שבין عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية تحولت في نهاية الأسبوع إلى كابوس لملايين الأميركيين، כאשר عاصفة شتوية قوية ضربت شمال شرق الولايات المتحدة ومنطقة البحيرات الكبرى. ووفقًا للبيانات التي نشرتها شبكة CBS News، فقد تم إلغاء أو تأخير أكثر من 2000 رحلة فقط يوم السبت، نتيجة لظروف الطقس القاسية التي شملت الجليد، الثلوج الكثيفة والرياح القوية.

العاصفة، التي وصلت في ذروة موسم الأعياد، أثرت بشدة على المطارات الرئيسية في المنطقة. مطارات JFK، لا غوارديا ونيوآرك في نيويورك ونيوجيرسي نشروا تحذيرات للمسافرين منذ يوم الجمعة، ودعوا إلى متابعة التحديثات في جداول الرحلات. موقع المتابعة FlightAware أفاد أنه منذ يوم الجمعة تم إلغاء ما لا يقل عن 2,700 رحلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

سجل في نيويورك، سنترال بارك تراكمًا قدره 4.3 إنش (حوالي 11 سم) من الثلوج – وهي الكمية الأكبر التي تم تسجيلها في المدينة منذ يناير 2022. ومع ذلك، فإن القلق الرئيسي لدى خبراء الأرصاد ليس الثلج فقط، بل الجليد أيضًا. وقد صدرت تحذيرات من عاصفة جليدية في مناطق واسعة من وسط ميشيغان وحتى وسط بنسلفانيا، حيث يشكل تراكم الجليد على الطرقات خطر انزلاق كبير ("الجليد الأسود").

حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، أعلنت حالة طوارئ في أكثر من نصف مساحة الولاية. في مقابلة مع CBS News، ناشدت السكان بتجنب السفر غير الضروري: "إذا كنتم تستطيعون البقاء خارج الطرقات لبضع ساعات إضافية، افعلوا ذلك وساهموا في تمكين جرافات الثلج من العمل. سكان نيويورك هم أشخاص أقوياء، لقد مررنا بمثل هذه الأمور من قبل".

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) من ظروف سفر خطيرة، أضرار للأشجار وانقطاعات كهرباء محتملة. حتى نهاية الأسبوع، أكثر من 13 مليون شخص تحت تحذير من طقس شتوي، وحوالي 7.7 مليون آخرين تحت "مراقبة عاصفة".

وفقًا للتوقعات בארה"ב، من المتوقع أن يستمر الطقس المتطرف في بعض المناطق، مع توقع درجات حرارة منخفضة جدًا خلال ما تبقى من الأسبوع وخوف من حدوث حالة "عاصفة ثلجية" (عاصفة ثلجية قوية) في منطقة الغرب الأوسط يوم الاثنين.