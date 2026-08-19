هل تتغير خريطة الديمقراطيين؟ اشتراكية تفوز بترشيح مجلس الشيوخ في فلوريدا

يدخل موسم الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة مراحله الأخيرة قبل الانتخابات العامة في نوفمبر. وتُظهر النتائج التي نُشرت صباح اليوم (الأربعاء) صورةً معقدةً ومقلقةً للعلاقة بين السياسة الأمريكية ودولة إسرائيل.

في حين أن الخطاب المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل كان يُعتبر في الماضي هامشيًا، فهو اليوم يتغلغل إلى التيار الرئيسي في كلا الحزبين الكبيرين. الحدث المركزي الليلة وقع في ولاية فلوريدا، حيث دارت بعض من أعنف وأشرس المعارك، التي تختبر قوة اليسار التقدمي من جهة، وتأثير دونالد ترامب في المعسكر المحافظ من جهة أخرى.

دراما في سباق مجلس الشيوخ: المرشحة التي اتهمت إسرائيل بـ"المجزرة" فازت بفارق كبير

سُجلت مفاجأة مدوية في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا: أنجي نيكسون، عضوة البرلمان المحلي المرتبطة بمنظمة "الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا" (DSA)، فازت بفوز مفاجئ على المعتدل أليكس ويندمان.

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نيكسون، التي تُعتبر من أشد المنتقدين لإسرائيل، وصفت الحرب في غزة بأنها "مجزرة" بعد شهر فقط من السابع من أكتوبر ودعت إلى وقف الدعم الأمني لاسرائيل. نيكسون، التي حظيت بدعم عضوات "الفرقة" من الجناح التقدمي في الحزب، حققت انقلاباً كبيراً رغم كل الصعاب، بعد أن تغلبت على ويندمان الذي كان يتمتع بأفضلية ضخمة في جمع التبرعات بلغت حوالي 16 مليون دولار مقابل أقل من مليون دولار فقط جمعتها هي.

نيكسون ستتنافس ضد السيناتورة الحالية آشلي مودي (جمهورية من فلوريدا) في نوفمبر. الفائزة في هذا السباق ستخدم بقية فترة السنوات الست التي فاز بها وزير الخارجية ماركو روبيو في عام 2022.

انتصار في مجلس النواب: "المطرقة العبرية" تغلّبت

في الدائرة السادسة لفلوريدا للكونغرس، حقق عضو الكونغرس الجمهوري اليهودي راندي فاين – الملقب بـ "المطرقة العبرية" بسبب نضاله الحازم ضد معاداة السامية ودعمه لإسرائيل – فوزًا كاسحًا في الانتخابات التمهيدية الجمهورية. فاين، الذي حظي بدعم رسمي من الرئيس دونالد ترامب، تغلب على دان بيلزيريان، الشخصية الشهيرة على الإنترنت والمصنف في المرتبة الأولى في قائمة المؤثرين المعادين للسامية الصادرة عن وزارة الشتات.

أدار بلزريان حملة تحريضية فظة شملت مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي وصف فيه فاين بـ"اليهودي السمين"، مما أدى إلى تنديد نادر من الحزبين. أوضح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون: "الهجمات الإرهابية الدنيئة ضد عضو الكونغرس راندي فاين في الدائرة السادسة بفلوريدا مقززة ويجب أن تُدان من قبل جميع القادة السياسيين من اليمين واليسار". بينما وصف زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز ذلك بأنه "حملة معادية للسامية بشكل صارخ تهز الضمير".

المؤسسة الديمقراطية تعرقل اليسار المتطرف في السباق إلى الكونغرس.

سباق آخر مثير للاهتمام في فلوريدا جرى في المقاطعة الـ25، حيث سجل التيار المؤسسي للحزب الديمقراطي انتصاراً على الجناح اليساري التقدمي. عضو الكونغرس الحالي جاريد موسكوفيتش، الداعم المتحمس لإسرائيل والذي حظي بدعم من جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل أيباك (AIPAC)، هزم أوليفر لاركن، مرشح DSA الذي دعا إلى إلغاء مجلس الشيوخ ووصف حكومة إسرائيل بأنها "نظام تفوق ديني".

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موسكوفيتش لخّص فوزه وقال: "الليلة، أرسل الناخبون الديمقراطيون رسالة واضحة. واجهت تحدياً من جانب الـ DSA. لقد ألقوا عليّ كل شيء ولم أغيّر من أنا أو في ما أؤمن به، واختار الناخبون بشكل كاسح النهج الاستقلالي الذي جلبته إلى الكونغرس"، كما قدّم تعازيه للناشط حسن بيكر.

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تصاعد نفوذ اليسار التقدمي في الحزب الديمقراطي

النتائج في فلوريدا تبرز الصراع الداخلي داخل الحزب الديمقراطي. رغم أن فرص نيسكون في الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ في نوفمبر تُعتبر منخفضة في ولاية تميل بوضوح نحو اليمين - حيث لم يُنتخب سناتور ديمقراطي منذ عام 2012 - فإن فوزها على مرشح المؤسسة يعكس قوة الجناح اليساري التقدمي سياسيًا. تنضم نيسكون إلى مجموعة من المرشحين المدعومين من قبل "الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا" الذين حققوا إنجازات في الانتخابات التمهيدية في ولايات مختلفة، ما يثير القلق بين أوساط التيار المعتدل في الحزب الديمقراطي مع اقتراب الانتخابات العامة.

نظام الانتخابات في فلوريدا وفي ولايات أخرى يشكل تجربة رئيسية قبيل نوفمبر، حيث سيتم حسم الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ. إلى جانب المعارك في الكونغرس، قدم الحزب الجمهوري مرشحين بارزين بقيادة دونالد ترامب، مثل عضو الكونغرس بايرون دونالدز الذي فاز في الانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم فلوريدا.

تشير النتائج إلى أن تأثير ترامب من جهة والجناح التقدمي من جهة أخرى سيواصلان تشكيل السياسة الأمريكية، وأن موقف واشنطن من إسرائيل سيبقى محور الخلاف مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية.