تتواصل «الموجة الزرقاء» في الولايات المتحدة: فقد هزمت الديمقراطية ماري بيلتولا السيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان في السباق على مقعد مجلس الشيوخ عن ألاسكا، وفق ما أُعلن صباح اليوم (الأربعاء). ويمنح فوز بيلتولا الديمقراطيين مقعدًا إضافيًا في ولاية تُعدّ معقلًا للجمهوريين، وينضم إلى موجة إنجازات الحزب في انتخابات التجديد النصفي. ومن المتوقع الآن أن يشغل الديمقراطيون 56 مقعدًا في مجلس الشيوخ اعتبارًا من يناير.

من المتوقع أن تصنع بيلتولا التاريخ، وتصبح أول امرأة من السكان الأصليين لألاسكا تشغل مقعدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي. وستكون أيضًا من أوائل نساء السكان الأصليين اللاتي يشغلن مقعدًا في الغرفة العليا للكونغرس الأمريكي، إلى جانب بيغي فلاناغان، نائبة حاكم مينيسوتا الديمقراطية التي انتُخبت هي أيضًا لمجلس الشيوخ عن ولايتها. ويُعدّ ذلك إنجازًا مهمًا للغاية للديمقراطيين، إذ فاز دونالد ترامب في ألاسكا في الانتخابات الرئاسية عام 2024 بفارق 13 نقطة مئوية.

حاول سوليفان تقديم نفسه بوصفه مشرّعًا أكثر كفاءة من بيلتولا، التي شغلت المنصب قبله في مجلس النواب، وربطها بشخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي، من بينها الرئيس السابق جو بايدن. كما هاجم الليبراليين من خارج ألاسكا، زاعمًا أنهم لا يفهمون أسلوب الحياة الفريد في الولاية الشاسعة والنائية.

في المقابل، حاولت بيلتولا تمييز نفسها عن الخط العام للحزب الديمقراطي على المستوى الوطني. وتحت شعار «الأسماك والأسرة والحرية»، أكدت دعمها لأمن الحدود والحق في حمل السلاح وصناعتي النفط والغاز، وهما قطاعان يتمتعان بأهمية اقتصادية محورية في ألاسكا. ونشرت أيضًا إعلانات ردّت فيها على هجمات الجمهوريين بشأن مواقفها من حقوق المتحولين جنسيًا، وأعلنت أنها لا تؤيد إجراء عمليات تغيير الجنس للأطفال أو السماح للرجال بدخول دورات مياه الفتيات.

كانت بيلتولا، التي شغلت منصب ممثلة ألاسكا الوحيدة في مجلس النواب، أول امرأة من السكان الأصليين تُنتخب لتمثيل الولاية في الكونغرس. تولّت المنصب عام 2022، لكنها خسرت انتخابات عام 2024 أمام الجمهوري نيك بيغيتش. ورغم الخسارة، حققت آنذاك نتيجة أفضل بكثير من نتائج المرشحين الديمقراطيين الآخرين في الولاية، ما ساعد على ترسيخ مكانتها بوصفها مرشحة تتمتع بفرصة حقيقية للفوز في السباق إلى مجلس الشيوخ.