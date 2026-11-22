فقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صبره في ختام مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في البيت الأبيض، بعد عودته من زيارة إلى الصين. وأمام عدسات الكاميرات، وبينما كان نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يقفان خلفه ويضحكان بخفوت، هاجم الرئيس بشدة مراسلة شبكة NBC، مونيكا ألبا.

اختار الرئيس أن يختتم الإحاطة بكلمات ثناء على كبير موظفيه، ستيفن ميلر، ودعاه إلى المنصة. وأغدق ميلر المديح على ترامب، مدّعيًا أنه حقق أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ، وواعدًا بأن العامين المقبلين سيكونان «الأعظم في تاريخ البشرية».

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ترامب، الذي كان راضيًا جدًا عن الأداء، مازح فانس وروبيو اللذين كانا يقفان إلى جانبه قائلًا: «لقد كان أفضل من هذين الرجلين»، بل سأل ميلر أيضًا: «هل تريد الترشح للرئاسة؟». عندها حاولت ألبا طرح سؤال بشأن الهجرة، فأثارت غضب ترامب: «أرجوكِ، هيا، حقًا؟ لصالح من تعملين؟» سأل بعصبية. أجابت ألبا: «أنا من إن بي سي، سيدي»، وحاولت المتابعة، لكن ترامب قاطعها فورًا: «أنتِ حقًا شخص وقح».

حاولت المراسلة توضيح سؤالها: «حسنًا، أنت تتحدث عن الهجرة، سيدي»، لكن الرئيس قاطعها بحدة: «أنا لا أتحدث إليكِ. لا ينبغي أن تجلسي في الصف الأول، بل عليكِ الجلوس في الصف الخلفي». وخلال نوبة الغضب والتبادل الذي سبقها، ظهر فانس وروبيو في الخلفية وهما يجدان صعوبة في إخفاء ابتسامتيهما ويضحكان بخفوت من وراء ظهر الرئيس.

ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها ألبا لانتقادات ترامب: ففي الشهر الماضي، نشبت مواجهة متوترة بينهما، أمر خلالها الرئيس المراسلة بأن «تصمت»، ووصفها بأنها «وقحة» و«مراسلة صغيرة ومروعة».