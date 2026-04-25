لغز اختفاء علماء أمريكيين يثير تحقيقًا فيدراليًا بعد تصريحات ترامب

تحوّلت قضية اختفاء عدد من العلماء والباحثين في الولايات المتحدة إلى ملف تحقيق فيدرالي مفتوح، عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد فيها أن القضية “جدية للغاية” وأن نتائج أولية قد تتضح خلال فترة قصيرة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، حيث أشار إلى أن بعض الأشخاص المختفين “شخصيات مهمة”، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات القضية.

وبحسب تقارير إعلامية، تشمل القضية ما لا يقل عن عشرة علماء وباحثين في مجالات حساسة، من بينها الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضاء، اختفوا أو لقوا حتفهم في ظروف مختلفة منذ عام 2023.

ومن أبرز الحالات، اختفاء الجنرال المتقاعد ويليام نيل مكاسلاند، الذي شغل سابقًا منصبًا قياديًا في مختبر أبحاث تابع لسلاح الجو الأميركي، ويُعد من الشخصيات المرتبطة ببرامج تكنولوجية متقدمة. وقد فُقد أثره في ولاية نيو مكسيكو، وسط عمليات بحث موسعة دون نتائج حاسمة حتى الآن.

كما تتضمن القائمة حالات وفاة مؤكدة، من بينها مقتل عالم فيزياء نووية يعمل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إضافة إلى حالات اختفاء لموظفين مرتبطين بمؤسسات بحثية وأمنية، ما يزيد من تعقيد الصورة العامة.

وفي ظل تعدد الحالات واختلاف ظروفها، تسعى جهات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تحديد ما إذا كان هناك رابط مشترك أو نمط يشير إلى نشاط منظم، أو أن الأمر لا يتجاوز حوادث فردية غير مترابطة.

بالتوازي، أطلقت جهات رقابية في الكونغرس تحقيقًا منفصلًا، في حين تواصل الأجهزة الاستخباراتية مراجعة البيانات المتاحة، بما في ذلك احتمالات وجود تدخلات خارجية أو محاولات استهداف لمجالات علمية حساسة.

ورغم تصاعد التكهنات، يشير مختصون إلى أن عدد العاملين في هذه القطاعات داخل الولايات المتحدة كبير جدًا، ما يجعل بعض حالات الوفاة أو الاختفاء ضمن المعدلات الطبيعية إحصائيًا، وهو ما يضع أمام المحققين تحديًا في التمييز بين المصادفة والأنماط المحتملة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات في هذا الملف، مع استمرار التحقيقات الهادفة إلى تقديم تفسير واضح للرأي العام حول ما إذا كانت هذه الوقائع مرتبطة أم أنها مجرد حوادث منفصلة.