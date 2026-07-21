قال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني إنه وزوجته يواجهان تهديدات تستهدف حياتهما بسبب مواقفه وتصريحاته المتعلقة بإسرائيل والحرب في قطاع غزة.

وأوضح ممداني في مقابلة مع مجلة رولينغ ستون أن التعرض لتهديدات بالقتل أمر يصعب الاستعداد له، لكنه أضاف أن الدفاع عن القضايا التي يؤمن بها يحمل تبعات، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه تلقى تهديدات مشابهة في السابق، عندما كان عضوًا في الجمعية التشريعية لولاية نيويورك، على خلفية تصريحاته الرافضة لاستخدام أموال أمريكية في ما وصفه بقتل مدنيين فلسطينيين.

ولم يقدم ممداني تفاصيل حول طبيعة التهديدات الأخيرة أو الجهات التي تقف وراءها، فيما لم تُذكر معلومات عن فتح تحقيقات رسمية مرتبطة بهذه التهديدات.