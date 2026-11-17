تشير معلومات استخباراتية أمريكية جديدة إلى أن إيران تضع خططًا لاستهداف كبار مسؤولي إدارة ترامب باستخدام «قنبلة قذرة» أو أسلحة كيميائية في العاصمة واشنطن، وفقًا لما نقلته شبكة CNN ليل الثلاثاء عن سبعة مسؤولين أمريكيين.

وفقًا للمصادر، يهدف التخطيط الإيراني في هذه المرحلة إلى إتاحة خيارات عمل لطهران، ولا يشير بالضرورة إلى هجوم وشيك، لكنه يتضمن مواقع وأهدافًا محددة، وقد أدى إلى استعدادات طارئة واسعة النطاق في الولايات المتحدة، فيما ينقسم مسؤولو الإدارة حول ما إذا كانت إيران تملك القدرة أو النية لتنفيذه. وردًا على التقرير، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، إن الولايات المتحدة «تراقب كل تهديد محتمل، لكن لا توجد في هذه المرحلة تهديدات موثوقة للوطن».

ترى الإدارة الأمريكية في هذه المعلومات إشارة مقلقة إلى استعداد إيران لتصعيد الوضع، في ظل الضغوط الشديدة الناجمة عن الضربات العسكرية الأمريكية المتواصلة والحصار الاقتصادي، الذي وصفه مسؤولون كبار في الإدارة بأنه «مدمّر» للبلاد.

على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن الحرب التي بدأت في فبراير ستنتهي «قريبًا إلى حدٍّ ما»، عقدت جهات أمنية خلال الأيام الأخيرة سلسلة من المناقشات لاحتواء التهديد، بل إن جهاز الخدمة السرية نقل الأسبوع الماضي وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى مقر إقامة عسكري على خلفية تهديدات من إيران.

في الوقت نفسه، اعترضت الاستخبارات الأمريكية اتصالات إيرانية تفيد بأن طهران أخفت مواد لصنع قنابل داخل الأراضي الأمريكية، وتتابع مخاوف إضافية من احتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية ضد الجنود الأمريكيين المتمركزين في الشرق الأوسط.

نفى المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك الادعاءات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، دون أن يشير صراحةً إلى خطة القنبلة القذرة، وقال إن إيران «ترى أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي ظرف من الظروف غير مشروع على الإطلاق، وترفض رفضًا قاطعًا وتفند بشكل لا لبس فيه الاتهامات الكاذبة والملفقة التي تُروَّج في هذا السياق».

ما هي "القنبلة القذرة"؟

على عكس القنبلة النووية، التي تعتمد على تفاعل الانشطار النووي وتفوقها تدميرًا بكثير، تحوي «القنبلة القذرة» مواد مشعة داخل عبوة ناسفة تقليدية، ويمكنها نشر إشعاعات خطيرة في الهواء لمسافة تمتد عدة شوارع أو كيلومترات.

وفقًا للخبراء، فإن تجميعها ليس أصعب من تجميع أي قنبلة تقليدية أخرى، والتحدي الرئيسي هو الحصول على المادة المشعة نفسها. وبينما يُتوقع أن تكون الإصابات المباشرة ناجمة عن قوة الانفجار لا عن الإشعاع، وصف مصدر مطلع على الاستخبارات الأمريكية وسيلة من هذا النوع بأنها «سلاح إرهاب، لا سلاح دقة»، وقد تتسبب بأمراض خطيرة وتجعل مناطق بأكملها غير صالحة للسكن.