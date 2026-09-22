ترامب يطلق تهديدًا جديدًا لإيران: اتفاق محتمل بعد انتخابات التجديد النصفي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن إدارته واجهت التهديدات الدولية بدلًا من تجاهلها، متحدثًا بصورة خاصة عن إيران والحرب المستمرة معها.

وقال ترامب: "بينما كان آخرون يتحدثون عن السلام، صنعتُ السلام، وبينما تجاهل آخرون التهديدات، واجهتها"، معتبرًا أن إيران تمثل، بحسب وصفه، "أفضل مثال على الخطر الذي سُمح له بالتنامي بما يهدد العالم".

وجدد الرئيس الأميركي موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، قائلًا: "لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وفي حديثه عن الخيارات الأميركية تجاه طهران، قال ترامب إن أمامه "قرارًا كبيرًا" بشأن ما إذا كان سيقدم على تدمير إيران، لكنه أضاف أنه يعتقد أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع طهران بعد انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.

ترامب يدعو إلى عزل إيران اقتصاديًا

ودعا ترامب دول العالم إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض عزلة اقتصادية على إيران، مطالبًا بمواصلة الضغط على طهران.

وقال: "أدعو جميع الدول إلى الانضمام إلينا في فرض عزلة اقتصادية كاملة على إيران، إلى أن توقف هجماتها على السفن التجارية، وتتخلى عن طموحاتها النووية، وتوقف دعمها للإرهاب".

وأضاف أن النظام الإيراني "لا يتصرف بهذه الطريقة لأنه قوي وواثق من نفسه، بل لأنه ضعيف ويائس"، وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتزامن فيه الحرب مع تحركات دبلوماسية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، فيما قالت إيران مؤخرًا إنها طرحت شروطًا لإنهاء القتال، بينما أشار ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي.

ترامب يتحدث عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وفي ملف آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن القتال يتسبب في مقتل آلاف الأشخاص شهريًا.

وقال إن الكونغرس أقر قانونًا جديدًا يمنحه صلاحيات أوسع لفرض رسوم جمركية، مضيفًا: "إذا لزم الأمر، سأضطر إلى استخدامها. حان الوقت لوقف القتل".

وتأتي تصريحات ترامب بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية في وقت يسعى فيه إلى الدفع باتجاه تفاهمات بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة، بالتزامن مع استمرار الحرب والضربات المتبادلة بين موسكو وكييف.

وشكلت إيران والحرب في أوكرانيا محورين رئيسيين في خطاب ترامب أمام الجمعية العامة، في كلمة دافع خلالها عن سياسة إدارته الخارجية وعن قراراته المتعلقة بالصراع مع طهران.