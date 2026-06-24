حقق المرشحون المتحالفون مع عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني والحزب الديمقراطي الاشتراكي في أمريكا (DSA) سلسلة من الانتصارات التاريخية في الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء.

في الدائرة العاشرة للكونغرس في نيويورك، تمكن المراقب المالي السابق للمدينة براد لاندر، وهو يهودي، من إزاحة النائب الحالي دان غولدمان الذي شغل المنصب لفترتين. كان غولدمان قد خاض حملته الانتخابية على أساس الدعم غير المشروط لأمن إسرائيل، بينما نجح لاندر في حشد الناخبين اليهود التقدميين والعلمانيين من خلال الربط المباشر بين الحماية المحلية ضد معاداة السامية والدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.

حدث مماثل في الدائرة الثالثة عشرة للكونغرس، حيث فازت الديموقراطية الاشتراكية والناشطة الطلابية داراليزا أبيلا شيفالييه، البالغة من العمر 32 عامًا، على النائب المخضرم أدريانو إسباييات الذي شغل المنصب لخمس فترات. أطلقت أبيلا شيفالييه حملتها المعارضة بدافع الإحباط من معارضة إسباييات لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبَنَت ائتلافًا ناجحًا من الناخبين الأصغر سنًا المنتقدين للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

في بروكلين وكوينز، تم تعزيز الأساس التقدمي بشكل أكبر في الدائرة السابعة للكونغرس، حيث هزمت عضو جمعية الولاية كلير فالديز رئيس منطقة بروكلين أنطونيو رينوسو لخلافة النائبة المتقاعدة نيديا فيلازكيز. وقد خاضت فالديز حملتها الانتخابية على أساس منصة مناهضة للحرب بدون مساومة، وحققت فوزًا ساحقًا بعد أن صوّرت رينوسو على أنه شخصية من المؤسسة، وأن انتقاداته لإسرائيل كانت مدفوعة سياسياً وليست نابعة من قناعة عميقة.

في حين احتفظ الديمقراطيون الرئيسيون بالسيطرة على الجهاز التنفيذي على مستوى الولاية مع عدم مواجهة الحاكمة كاثي هوشول لأي معارضة كبيرة، تُظهر الانتصارات في الانتخابات البرلمانية التأثير الانتخابي المتزايد للجناح المناهض للحرب في الحزب.