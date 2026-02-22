الخدمة السرية تقتل رجلاً حاول اقتحام عقار ترامب في فلوريدا

أعلنت الخدمة السرية الأمريكية أن عناصرها أطلقوا النار وقتلوا رجلًا مسلحًا حاول التسلل إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع ما را لاغو بولاية فلوريدا، في حادثة وُصفت بأنها أمنية استثنائية.

ووفق بيان مشترك للسلطات، تم رصد المشتبه به، وهو شاب في العشرينات من عمره، قرب البوابة الشمالية للمنتجع وهو يحمل ما بدا أنه بندقية صيد وعبوة وقود. وأوضحت الجهات المعنية أن عناصر الخدمة السرية تعاملوا معه بعد اعتباره تهديدًا مباشرًا، وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى مقتله في الموقع.

وأكدت السلطات أن ترامب لم يكن موجودًا داخل العقار أثناء وقوع الحادث، إذ كان في واشنطن في ذلك الوقت.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافع المشتبه به، بمشاركة وكالة التحقيقات الفيدرالية ، إلى جانب الخدمة السرية ومكتب شريف مقاطعة بالم بيتش، فيما لم تُعلن بعد تفاصيل إضافية حول هوية المشتبه به أو خلفياته.