قوة دلتا: تعرفوا على وحدة النخبة الأمريكية السرية التي اعتقلت رئيس فنزويلا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية القبض على الرئيس الفنزويلي بأنها أهم عملية عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، وهي عملية لم يكن ليُنفذها إلا فريق دلتا فورس، وحدة النخبة السرية التابعة للجيش الأمريكي. وهذه هي القوة نفسها التي قضت على قائد تنظيم داعش في سوريا، وأطاحت بحاكم بنما، وألهمت أفلام هوليوود.

نحن نتحدث عن قوات خاصة، الوحدة رقم واحد للانتشار السريع. مهامها تشمل دوريات خاصة وجمع معلومات استخباراتية، عمليات كوماندوز، مكافحة الإرهاب، كمائن، اغتيالات، اختطافات، إنقاذ، القائمة طويلة، الأهداف متنوعة، والأشخاص مميزون.

قوة دلتا، مزيج من أذرع تجمع وحدات وأجهزة استخبارات، تُعتبر الأفضل من بينهم جميعًا. هناك آخرون أيضًا، مثل القبعات الخضراء، الرينجرز، وبالطبع فِرق الفقمات البحرية التي سجلت أحد أبرز الإنجازات في الحرب على التطرف.

كان الفشل الذريع لقوات دلتا موضوع فيلم ناجح بعنوان "سقوط الصقر الأسود". يروي الفيلم قصة قرار الرئيس كلينتون المؤسف بالتدخل في الصومال ضد دكتاتور. واجهت القوات مقاومة لم تكن تتوقعها، واضطرت للانسحاب وتكبدت خسائر. لكن الفيلم حصد جائزة أوسكار. إضافةً إلى ذلك، قبل أربعين عامًا، أصبح تشاك نوريس رمزًا لسلسلة أفلام الحركة "قوة دلتا" للمخرج مناحيم غولان، حيث يحرر هو وأصدقاؤه طائرة مختطفة ويهربون بها إلى الحرية.

لا يزال أعضاء قوة دلتا يُستدعون حتى اليوم بموافقة الرئيس، ويظلون في الغالب بعيدًا عن الأضواء حتى بعد انتهاء مهامهم، مع وجود استثناءات لهذه القاعدة.

كما ذُكر، فقد ترسّخت هالة النجومية لسنوات عديدة في ألعاب الكمبيوتر والفيديو، وتشير الدراسات إلى أنها مهد الطريق لظهور الطيارين المقاتلين. وقد حظيت فرقة دلتا فورس بتقدير متجدد وإعجاب عالمي الليلة، لا سيما في الداخل.