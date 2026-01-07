دراما في عرض البحر: الولايات المتحدة تستولي على ناقلة ترفع العلم الروسي

أعلن الجيش الأمريكي اليوم (الأربعاء) أنه سيطر على ناقلة نفط "بسبب انتهاكات للعقوبات الأمريكية". نُفذت العملية في المحيط الأطلسي ووفقًا "لأمر صادر عن محكمة فدرالية". ووفقًا لعدة تقارير، كانت ناقلة النفط تبحر تحت العلم الروسي - وبالقرب منها تواجدت قوات روسية لم ترد على النشاط.

أفادت عدة وسائل إعلام أن الولايات المتحدة تطارد ناقلة النفط منذ أكثر من أسبوعين. وأشار الإعلام الرسمي الروسي RT إلى أن القوات وصلت إلى المكان بواسطة مروحية. وقد حدث الاستيلاء، الذي قد يؤدي إلى تصاعد التوتر مع روسيا، بعد أن تمكنت الناقلة "بيلا 1" من الإفلات من الحصار الأمريكي المفروض على الناقلات.

وفقًا لشركة التحليل البحري "ويندوورد"، غيرت الناقلة اسمها من "بيلا 1" إلى "مارينيرا" ورفعت علم روسيا. وأضافت أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لتجنب الاستيلاء عليها من قبل خفر السواحل الأميركي. بالمقابل، أفاد تقرير في "وول ستريت جورنال" أن غواصة روسية رافقت السفينة.

أعلن قيادة الجنوب للجيش الأميركي لاحقاً أنها احتجزت ناقلة نفط أخرى، بدون جنسية، خلال عملية في المياه الدولية. خفر السواحل الأميركي يرافق السفينة "صوفيا" إلى سواحل الولايات المتحدة. وجاء في البيان: "نفذنا عملية غير قانونية في البحر الكاريبي، سندافع عن وطننا ونعيد الأمن والقوة".