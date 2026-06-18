دعا نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إسرائيل إلى الالتزام ببنود الاتفاق المتعلق بوقف التصعيد في لبنان، مؤكدًا أن الهجمات التي تستهدف المدنيين في بيروت "غير مقبولة"، في تصريحات تعكس تباينات داخلية متزايدة بشأن إدارة التطورات الأمنية في المنطقة.

وقال فانس، خلال إحاطة صحفية، إنه يتوقع من جميع الأطراف احترام الالتزامات الواردة في الاتفاق، مشددًا على أهمية تثبيت وقف الأعمال العسكرية والعمل على إنجاح مسار التهدئة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في رؤية الحكومة اللبنانية تضطلع بدور أكبر في فرض الاستقرار والإشراف على مناطق جنوب لبنان، في إطار الترتيبات الأمنية المطروحة.

وفي سياق متصل، أشار نائب الرئيس الأميركي إلى بدء سريان فترة وقف إطلاق النار الممتدة لـ60 يومًا مع إيران، موضحًا أن هذه المرحلة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف.

وقال: "نتوقع ضمن الاتفاق النهائي ألا تمتلك إيران صواريخ يمكن أن تشكل تهديدًا للعالم".

كما وجّه فانس انتقادات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ردًا على مواقفهما الرافضة للاتفاق، مؤكدًا أن الحلول الأمنية لا يمكن أن تعتمد على القوة العسكرية وحدها.

وأضاف: "لا يمكن الخروج من كل مشكلة تتعلق بالأمن القومي عبر القوة وحدها"، داعيًا إلى البحث عن مسارات سياسية أكثر استدامة لمعالجة التحديات الأمنية.

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