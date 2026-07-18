طالب رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بسحب رخص البث من شبكات التلفزيون التي لم تبث على الهواء مباشرة خطابه الذي ألقاه للأمة الأمريكية خلال ساعات "الذروة" الخميس الماضي. أقر ترامب "في خطوة نادرة، شبكتا الأخبار الكاذبة NBC و-ABC قالتا كلتاهما إنهما لن تغطيا هذا الخطاب. مثل هذا الاحتيال يجب أن يؤدي إلى سحب تراخيصهما".

بدأت الضجة عندما اختارت الشبكات عدم بث الخطاب على الهواء مباشرة, وفيه ادعى ترامب أن الصين حصلت على وصول غير قانوني إلى ملايين ملفات الناخبين الأمريكيين كجزء من جهد أوسع للتأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة في عامي 2018 و2020. وسائل إعلام أخرى، مثل CBS و-Fox News، بثت الخطاب، على الأقل جزئيًا. بالمقابل، بثت NBC و-ABC تصريحات ترامب فقط عبر قنوات البث المباشر الخاصة بهما.

في عام 2022، رفضت عدة شبكات بث خطاب الرئيس جو بايدن حول التهديدات للديمقراطية. كذلك، لم تبث شبكات ABC وCBS وNBC خطاب الرئيس باراك أوباما في أوقات الذروة حول الهجرة في عام 2014.

سبق أن طرح ترامب فكرة إلغاء تراخيص البث لشبكات التلفزيون التي يعتبر تغطيتها الإخبارية غير متعاطفة. واقترح سحب ترخيص قناة ABC بعد إيقاف مقدم البرامج الحوارية جيمي كيميل بسبب مونولوج ألقاه عقب وفاة تشارلي كيرك، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر، زعم أنه يجب "إلغاء" تراخيص البث للشبكات التي تكون تغطيتها "سلبية بنسبة 100% تقريبًا".

يجدر بالذكر أن صلاحية رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، بريندن كار، في سحب تراخيص شبكات البث بشكل أحادي الجانب هي صلاحية محدودة، ذلك لأنها محمية بواسطة القيود المنصوص عليها في قانون الاتصالات فيما يتعلق بكيفية دراسة اللجنة للتراخيص، وكذلك بواسطة التعديل الأول للدستور.