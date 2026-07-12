مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS: نتنياهو يفكر بالسفر لحضور جنازة غراهام، ومن المحتمل أن يلتقي بترامب

أفاد مسؤول إسرائيلي لقناة i24NEWS اليوم (الأحد) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدرس السفر إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام. ومن المرجح أن يلتقي نتنياهو بالرئيس دونالد ترامب في حال إتمام الزيارة.

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام توفي مساء أمس بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 71 عامًا. وأفاد مكتبه، أن غراهام، المعروف بدعمه الكبير لإسرائيل، توفي إثر "مرض قصير ومفاجئ".

نتنياهو رثاه: "سارة وأنا نشعر بالألم مع الشعب الأميركي على فقدان صديقنا العزيز، السيناتور ليندزي غراهام. في لقائنا الأخير قلت: 'ليندزي هو صديق كبير لإسرائيل وصديقي العزيز. ليس لدينا صديق أفضل من ليندزي'. ليندزي فهم أن أمن إسرائيل وأميركا مرتبطان ببعضهما البعض ولا يمكن فصلهما. كرس حياته للدفاع عن أميركا، ولتعزيز التحالف بيننا، وللوقوف إلى جانب العالم الحر. إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها. وأميركا فقدت وطنياً عظيماً. وأنا فقدت صديقاً محبوباً. قلوبنا مع عائلته ومع الشعب الأميركي في هذا الوقت الصعب. ستستمر قيمه ومبادراته في إرشادنا نحو النصر والسلام، وليكن ذكره مباركاً إلى الأبد".