انقسام غير مسبوق داخل الحزب الديمقراطي حول دعم إسرائيل

شهد مجلس النواب الأمريكي تصويتًا لافتًا على مشروع يقضي بإلغاء المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل، في خطوة كشفت عن انقسام غير مسبوق داخل الحزب الديمقراطي بشأن العلاقات مع تل أبيب.

وسقط المشروع بأغلبية 314 صوتًا مقابل 104، بعدما صوّت معظم أعضاء الحزب الجمهوري ضده، باستثناء النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي تقدم بالمقترح.

ورغم فشل المشروع، أظهرت نتائج التصويت تحولًا لافتًا داخل الحزب الديمقراطي، إذ أيد 103 نواب ديمقراطيين وقف المساعدات، مقابل 98 نائبًا عارضوا المقترح، فيما اختار 10 أعضاء التصويت بـ"حاضر" دون تأييد أو رفض، ما يعني أن أكثر من نصف أعضاء الكتلة الديمقراطية لم يصوتوا ضد وقف المساعدات.

وكان المشروع يهدف إلى إلغاء نحو 3.3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية وغيرها من أشكال الدعم التي تحصل عليها إسرائيل بموجب قانون الاعتمادات الخارجية الأمريكي.

كما عكس التصويت تنامي الأصوات المنتقدة لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، مقارنة بتصويت مشابه قبل عامين، عندما أيد المقترح 37 نائبًا ديمقراطيًا فقط، بينما ارتفع العدد هذه المرة إلى أكثر من مئة نائب، بينهم شخصيات بارزة مثل رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

في المقابل، صوّت زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز ونائبه بيت أغيلار ضد المشروع، إلا أن جيفريز دعا في رسالة نشرها قبل التصويت إلى "إعادة ضبط جوهرية" للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ملمحًا إلى إمكانية ربط المساعدات الأمنية مستقبلًا بملف حقوق الإنسان.

ويُنظر إلى نتائج التصويت على أنها مؤشر جديد على اتساع الهوة داخل الحزب الديمقراطي بشأن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، في ظل تصاعد الجدل حول الحرب في غزة ومستقبل الدعم الأمريكي لإسرائيل.