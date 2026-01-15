ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام - تمنح ميداليتها لترامب

كشفت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو في حديث مع الصحفيين ليلة أمس (الخميس) أنها قدمت ميدالية جائزة نوبل للسلام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع خاص بينهما في البيت الأبيض.

في ختام الاجتماع بين الاثنين، قالت ماتشادو إنها "تعتقد أن اليوم يوم تاريخي بالنسبة لنا، الفنزويليين". هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الزعيمان. وعند خروجها من البيت الأبيض، قالت زعيمة المعارضة بالإسبانية: "يمكننا الاعتماد على ترامب".

كما هو معلوم، في بداية الشهر أعلن الرئيس ترامب في إعلان دراماتي أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته اعتُقلا في عملية أمريكية وطُرِدا من البلاد، وذلك كجزء من هجوم أمريكي واسع على العاصمة كراكاس ومناطق أخرى في البلاد.

مادورو أُحضر للمحاكمة في محكمة بنيويورك، حيث قالت المدعية العامة بام بوندي، إنه يواجه التهم التالية: ناركو-إرهاب، التآمر لاستيراد الكوكايين، حيازة رشاشات ووسائل تدمير، والتآمر لحيازة رشاشات ووسائل تدمير ضد الولايات المتحدة.

كما هو معروف، الحائزة على جائزة نوبل لم تتمكن من الوصول في الوقت المناسب إلى مراسم تسلم الميدالية في أوسلو في ديسمبر الماضي، بعد أن اضطرت للهروب سراً من فنزويلا من أجل مغادرة البلاد. وقد أفاد حينها "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ساعدت ماتشادّو في طريقها.

وفقًا للصحيفة، اضطرت ماتشادو للتنكر، ومرت عبر عدد كبير من الحواجز العسكرية دون أن يتم التعرف عليها، وبعد ذلك صعدت على قارب صيد من قرية صيد على الساحل. قبل صعودهم إلى القارب، كان مرافقي ماتشادو منسقين حتى مع البحرية الأمريكية لكي لا يتعرضوا للأذى من الغارات الجوية.