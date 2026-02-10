"تجهيز تمثال خاص من أجله": دعوة ترامب لحفل جائزة إسرائيل

وجّه وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، اليوم (الثلاثاء)، دعوةً رسميةً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور حفل توزيع جائزة إسرائيل، الذي سيُقام في القدس بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال إسرائيل. وجاءت هذه الدعوة عقب قرار منح الرئيس ترامب جائزة إسرائيل في فئة "الإسهام المتميز للشعب اليهودي".

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، جاء قرار منح ترامب الجائزة "تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية وأثره الدائم على الشعب اليهودي في إسرائيل والعالم أجمع".

بالإضافة إلى الدعوة، صُمم خصيصاً للرئيس الأمريكي تمثال من الذهب يُجسّد نجمة داود تخرج من بين حجارة حائط المبكى، كرمز لـ"النهضة، المستقبل والنجاح". ووفقاً لوزارة التربية والتعليم، فإن الحديث يدور عن تمثال ثقيل يرمز إلى "ثقل المسؤولية، إلى جانب النهضة والأمل". التمثال صُمم من قبل بن درور، وهو مصمم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً، خدم حوالي 600 يوم احتياط منذ اندلاع الحرب.

في رسالة الدعوة كتب وزير التربية والتعليم: "هذا العام اتخذت لجنة جائزة إسرائيل قرارًا تاريخيًا بمنحك جائزة إسرائيل على مساهمتك الفريدة من نوعها لصالح دولة إسرائيل والشعب اليهودي على مر السنين. هذا القرار غير المسبوق يعكس امتنان الجمهور في إسرائيل العميق لقيادتك الاستثنائية ولتأثيرك المستمر على تاريخ العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة".