ترامب يفاجئ زبائن The Varsity في جورجيا… ويقف خلف صندوق الدفع!

قام الرئيس دونالد ترامب بزيارة مفاجئة إلى مطعم The Varsity الشهير في ولاية جورجيا، حيث طلب وجبات البرغر لركاب Air Force One.

social networks

وفي لحظة لفتت الأنظار، توجه ترامب خلف الكاونتر إلى مكان صندوق الدفع، ليتفاعل مع العاملين بالمطعم بشكل مباشر، ما أثار دهشة الحاضرين ورواد المطعم.

وتعتبر هذه الزيارة واحدة من اللحظات النادرة التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي بأسلوب غير رسمي أثناء تنقلاته، حيث استقبل الموظفون والزبائن الرئيسية بحفاوة، وسط أجواء من الدهشة والتصوير.