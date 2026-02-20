ترامب يفاجئ زبائن The Varsity في جورجيا… ويقف خلف صندوق الدفع! | فيديو
لحظة نادرة للرئيس السابق ترامب أثناء توقفه المفاجئ في مطعم The Varsity، حيث طلب البرغر لركاب Air Force One وتفاعل مباشرة مع العاملين في صندوق الدفع.
قام الرئيس دونالد ترامب بزيارة مفاجئة إلى مطعم The Varsity الشهير في ولاية جورجيا، حيث طلب وجبات البرغر لركاب Air Force One.
وفي لحظة لفتت الأنظار، توجه ترامب خلف الكاونتر إلى مكان صندوق الدفع، ليتفاعل مع العاملين بالمطعم بشكل مباشر، ما أثار دهشة الحاضرين ورواد المطعم.
وتعتبر هذه الزيارة واحدة من اللحظات النادرة التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي بأسلوب غير رسمي أثناء تنقلاته، حيث استقبل الموظفون والزبائن الرئيسية بحفاوة، وسط أجواء من الدهشة والتصوير.
https://x.com/i/web/status/2024800000639914428
