المقدم الشهير الذي سخر من قاتل تشارلي كيرك - يعود إلى الشاشة

قد يعجبك أيضًا -

بعد أيام قليلة من سخريته من تايلر روبنسون، المشتبه فيه بقتل تشارلي كيرك، أُفيد مساء الاثنين في الولايات المتحدة أن مقدم البرنامج الليلي الشهير، جيمي كيميل، من المتوقع أن يعود إلى الشاشة.

وفقًا للتقرير، شركة ديزني المسؤولة عن شبكة ABC التي تبث البرنامج، أجرت محادثات عديدة مع المقدم الشهير، وقررت إعادة البرنامج للبث ابتداءً من مساء الغد.

"يوم الأربعاء الماضي، اتخذنا قرارًا بتعليق إنتاج المسلسل لمنع المزيد من التحريض في الوضع الحساس لبلدنا. هذا قرار اتخذناه لأننا شعرنا أن بعض التعليقات لم تكن في محلها وتفتقر إلى الحساسية."

كما هو معروف، بدأت الضجة في أعقاب مونوغراف كيميل يوم الاثنين الماضي، حيث قال إن حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" تحاول جني مكاسب سياسية من الادعاءات حول هوية تايلر روبنسون - المشتبه به في قتل كيرك.

ووفقا له"عصابة MAGA تحاول بيأس تصوير هذا الطفل، الذي قتل تشارلي كيرك، كشيء آخر لا ينتمي لهم - وتفعل كل شيء لكسب نقاط سياسية من ذلك. وبين كل الاتهامات، وجدوا أيضًا الوقت للحزن".