وصف عمدة نيويورك، زهران ممداني، رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب" و"مهندس إبادة جماعية مروعة بحق الفلسطينيين"، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بالتزامن مع الاستعدادات لزيارة نتنياهو المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ممداني إنه يؤيد تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو عام 2024، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن سلطات عمدة نيويورك لا تخوله تنفيذ المذكرة أو اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف أن المحكمة الدولية تعتبر نتنياهو مطلوباً للاعتقال على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، متسائلاً عن سبب وضع أي شخص فوق القانون الدولي.

لقاء ممداني وترامب

وجاءت تصريحات ممداني بعد يوم من اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقر إقامة عمدة نيويورك. وعقد الرجلان اجتماعاً مغلقاً، قبل أن يظهرا معاً في مؤتمر صحفي لم يكن مدرجاً في البرنامج الأصلي للرئيس الأميركي.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن نتنياهو "لن يُعتقل بأي شكل من الأشكال" إذا زار الولايات المتحدة، في موقف يتعارض مع الدعوات التي أطلقها ممداني بشأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

نتنياهو يستعد لزيارة نيويورك

ومن المقرر أن يصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة في زيارة قصيرة يشارك خلالها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي خطاباً أمام الجمعية قبل عودته إلى إسرائيل.

وتأتي الزيارة وسط استعدادات أمنية مكثفة، في ظل تهديدات واحتجاجات متوقعة في نيويورك على خلفية الحرب في غزة.

وكان ممداني قد أوضح أنه لا يعتزم المشاركة شخصياً في المظاهرات ضد نتنياهو، لكنه أكد حق سكان نيويورك في الاحتجاج، مشدداً على أن المدينة ستحمي حقهم الدستوري في التظاهر. ويتوافق ذلك مع تصريحات سابقة له أكد فيها أنه لا يشجع سكان المدينة على الاحتجاج، لكنه يدافع عن حقهم في ممارسة هذا الحق.

احتجاجات مؤيدة ومعارضة لنتنياهو

ومن المتوقع تنظيم احتجاجات ضد نتنياهو في نيويورك بالتزامن مع خطابه في الأمم المتحدة، فيما تستعد مجموعات من الجالية اليهودية لتنظيم فعاليات داعمة له.

وكانت منظمة "أنكسبتيبل" قد أعلنت عن تنظيم احتجاج في يونيون سكوير، فيما قال مؤسسها أوفير غوتلزون إن الاحتجاجات سترافق زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

في المقابل، لم يتضح بعد جدول لقاءات نتنياهو مع المسؤولين الأميركيين خلال الزيارة، وسط تقارير عن عدم تمكنه من ترتيب اجتماع مع ترامب أو عدد من كبار مسؤولي إدارته.