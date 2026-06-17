كشف مصدر في البيت الأبيض خلال الليل (بين الثلاثاء والأربعاء) تفاصيل جديدة حول الخطة التي أُحبِطت لهجوم بطائرات مسيّرة كان يستهدف البيت الأبيض في يوم ميلاد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. وأشار مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون الأمريكي إلى أن مباريات كأس العالم التي تُقام في أنحاء الولايات المتحدة قد تكون هدفاً لهجمات من هذا النوع.

أندرو جولياني، رئيس فريق العمل بالبيت الأبيض لكأس العالم، قال لشبكة ABC News إن "تقنية مضادة للطائرات المسيرة ستُفعّل في جميع مباريات كأس العالم الـ78 المتوقع إقامتها في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة."

في الوقت نفسه، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه تمت مصادرة عشرات الطائرات المُسيّرة بالقرب من الملاعب التي من المقرر أن تُقام فيها مباريات في ميامي وأتلانتا.

كما هو معلوم، سمح الـFBI وجهاز الخدمة السرية الليلة الماضية بنشر معلومة تفيد بأن هجومًا إرهابيًا واسع النطاق ومعقدًا، كان موجّهًا بشكل مباشر ضد مجمع البيت الأبيض، تم إحباطه خلال الأيام الأخيرة. مدير الـFBI، كاش باتل، ومصادر أمنية رسمية في الولايات المتحدة قالوا إن الهدف من الهجوم كان الحدث القتالي التاريخي "UFC Freedom 250" الذي أُقيم في المجمع. وقد تم بالفعل اعتقال خمسة أشخاص، ويُقدَّر أن هناك ما لا يقل عن 23 مشتبهًا متورطين في الشبكة.

وفقاً لتقرير شبكة ABC News ومصادر مطلعة على تفاصيل التحقيق، كانت الهجوم المخطط من المفترض أن يُنفذ يوم الأحد الماضي وكان يجمع عدة عناصر قاتلة في آن واحد. خطة أعضاء الشبكة شملت استخدام طائرات مسيرة مفخخة تم إعدادها لاستهداف المباني المجاورة للبيت الأبيض، بهدف إثارة حالة من الذعر المركّز وفرض إخلاء جماعي للحاضرين في المكان.