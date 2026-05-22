شهد مجلس النواب الأميركي أزمة سياسية مفاجئة بعد اضطرار قيادة الحزب الجمهوري إلى تأجيل تصويت حساس يتعلق بالحرب مع ايران ، وسط انقسامات متزايدة داخل الحزب بشأن صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب العسكرية.

وبحسب تقارير من واشنطن، جاء قرار التأجيل بعدما تبيّن لقيادة الجمهوريين أنها قد تفقد الأغلبية اللازمة لإسقاط مشروع قانون طرحه الديمقراطيون يهدف إلى فرض قيود قانونية على استمرار العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران دون موافقة صريحة من الكونغرس.

وكشفت التطورات عن وجود اعتراضات داخل الحزب الجمهوري نفسه، حيث أعلن عدد من النواب المحافظين دعمهم لمشروع القانون، معتبرين أن استمرار الحرب دون تفويض من الكونغرس يتعارض مع قانون صلاحيات الحرب الأميركي.

كما شهدت أروقة الكونغرس ضغوطاً مكثفة ومحاولات لإقناع النواب المترددين بتغيير مواقفهم، قبل أن تقرر قيادة الجمهوريين سحب مشروع التصويت وتأجيله إلى موعد لاحق.

وأثارت الخطوة انتقادات حادة من الديمقراطيين الذين اعتبروا أن الجمهوريين لجأوا إلى تعطيل التصويت لتجنب هزيمة سياسية قد تُفسَّر على أنها تراجع في الدعم داخل الحزب للرئيس الأميركي.

ويرى مراقبون أن الأزمة تعكس تصاعد التوتر السياسي في واشنطن بشأن الحرب مع إيران، إضافة إلى تزايد الجدل داخل الكونغرس حول حدود صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية الخارجية دون تفويض تشريعي واض