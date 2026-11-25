قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك بوست في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء، إنه سيلتقي بالسيناتور المنتخب عبد الرحمن السيد لمناقشة إقرار خطة «الرعاية الطبية للجميع» التي طرحها الديمقراطي عن ولاية ميشيغان تحت اسم «ترامب كير».

قال ترامب عن السيد: «إنه رجل ذكي. لقد قام بعمل جيد. في الواقع، قام بعمل جيد جدًا».

لم يحدد الرئيس موعدًا للمحادثات. وأضاف: «أعلم أنني سألتقي به. ربما يمكننا التوصل إلى حل وسط».

اقترح السيد بطاقة تأمين ذهبية تضمن التغطية الصحية لكل أمريكي وتحمل اسم «ترامب كير». ونشر تصورًا أوليًا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى حساب الرئيس في المنشور.

كتب: «دونالد، هذا مطروح للنقاش. اضمن الرعاية الصحية لكل أمريكي من المهد إلى اللحد». وقال السيد لاحقًا لإذاعة إن بي آر إنه لا يهتم بالتسمية. وأضاف: «ضعوا اسمه عليه. ربما يُقرّه. لا أمانع في فعل ذلك».

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تمثل الكلمات الودية تحولًا حادًا عما ساد خلال حملة انتخابات التجديد النصفي. ففي ذلك الوقت، وصف ترامب السيد بأنه «مجنون جهادي يريد تدميركم»، واتهمه السيد بإطلاق خطاب «يحمل الكراهية».

سيُسيطر الديمقراطيون على مجلسَي النواب والشيوخ في يناير، ويتوقع ترامب أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات. وأوضح قائلاً: «سأستخدم حق النقض ضد كل شيء، ثم أعتقد أنهم سيرغبون في التفاوض في مرحلة ما. سأفعل ذلك، ويمكننا العمل على الرعاية الصحية. ويمكننا إنجاز الكثير من الأشياء العظيمة معًا».

يعارض الجمهوريون نظام الدافع الواحد، وستحتاج الخطة إلى توقيع ترامب لتصبح قانونًا. وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس في عام 2022 أنها سترفع الدعم الفيدرالي للرعاية الصحية من 1.5 تريليون دولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، رغم أن التكاليف التي يدفعها المرضى من جيوبهم ستنخفض.