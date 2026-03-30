كسر الحصار؟ "واشنطن تسمح لناقلة نفط روسية بالوصول إلى سواحل كوبا"

ستسمح خفر السواحل الأمريكية لناقلة روسية محملة بالنفط الخام بالوصول إلى كوبا، وبذلك توفر إمدادات طاقة حيوية لدولة الجزيرة، وذلك بعد عدة أشهر من حصار نفطي فرضته الإدارة الأمريكية، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الإثنين) نقلاً عن مصدر أمريكي. ووفقًا للتقرير، فإن الناقلة التي تحمل حوالي 730 ألف برميل من النفط وتتبع للحكومة الروسية، من المتوقع أن تصل إلى وجهتها - ماتانساس في كوبا، خلال عدة ساعات.

وفقًا لما يقوله المحللون، من المتوقع أن وصول السفن سيخفف مؤقتًا من أزمة الطاقة الحادة في كوبا، ويوفر لها عدة أسابيع من الارتياح حتى نفاد مخزون الوقود لديها. إلى جانب ذلك، يقلل هذا من الضغط على الحكومة الكوبية، التي تواجه انهيارًا اقتصاديًا وشيكًا وتهديدات متزايدة من واشنطن، ويظهر أنه على الأقل في الوقت الحالي – لا يزال بإمكان الجزيرة الاعتماد على حليفتها القديمة روسيا.

كما ذُكر، لدى خفر السواحل اليوم سفينتا دورية في المنطقة يمكنهما محاولة اعتراض الناقلة الروسية. مع ذلك، أوضح المصدر الأمريكي أن إدارة ترامب لم تأمر بهذه الخطوة. هذا يعني أنهم يتوقعون السماح لها بالوصول إلى وجهتها بسلام.

ليس من الواضح لماذا لم يأمر البيت الأبيض بحجز الناقلة المذكورة، وهل سيسمح لوصول شحنات إضافية إلى المكان في المستقبل. على كل حال، نجح هذا الإجراء في منع مواجهة معقدة محتملة مع روسيا، بالقرب من سواحل فلوريدا.

كما هو معروف، في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستسمح مؤقتاً للدول بشراء نفط روسي موجود بالفعل في البحر، وذلك من أجل زيادة العرض والتأثير على الأسعار التي شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ بداية الحرب في إيران.

بالتوازي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده قد تزيل في الأيام القريبة المقبلة العقوبات عن النفط الإيراني الذي يوجد بالفعل في عرض البحر - وذلك لنفس السبب. في حال تنفيذ هذه الخطوة، من المتوقع أن تؤدي إلى الإفراج عن حوالي 140 مليون برميل نفط.