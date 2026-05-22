استقالت تولسي غابارد من منصبها كمديرة للاستخبارات الوطنية في عهد الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مُعللةً ذلك بتدهور الحالة الصحية لزوجها. وقالت: "تم تشخيص إصابة زوجي، أبراهام، مؤخرًا بنوع نادر للغاية من سرطان العظام. وهو يواجه تحديات كبيرة في الأسابيع والأشهر القادمة. في هذا الوقت، يجب عليّ التفرغ من العمل العام لأكون بجانبه وأدعمه بشكل كامل خلال هذه المعركة".

وأبلغت غابارد ترامب بنيتها الاستقالة خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، اليوم الجمعة. ويسري مفعول الاستقالة اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران الوشيك. وقالت غابارد لترامب: "أنا ممتنة للغاية للثقة التي منحتني إياها ولفرصة قيادة مكتب مدير الاستخبارات الوطنية خلال العام ونصف العام الماضيين".