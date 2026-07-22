شارك وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست في جلسة أمام لجنة الميزانيات في مجلس الشيوخ بهدف طلب زيادة عاجلة في ميزانية الجيش. خلال الجلسة، سُئل هيغست عما إذا كان لديه تقدير حول تكلفة الحرب على الولايات المتحدة حتى الآن، وهي في شهرها الخامس. أجاب هيغست أنه بحسب تقديره، بلغت تكلفة الحرب 37.5 مليار دولار.

في رده أجاب هيغست أنّ التقدير الذي قدّمه بشأن تكلفة الحرب يشمل أيضًا التكاليف المتوقعة حتى نهاية شهر أيلول. كما قال هيغست إنه سيُطلب خفض في التدريبات العسكرية دون إضافة ميزانية عاجلة.

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وقال هيغست خلال النقاش: "نحن نعيش في عالم خطير يتطلب عملاً جريئًا وسريعًا, ولذلك هذا الطلب الإضافي لعام الميزانية 2026. هذا الطلب هو ضخ عاجل وحيوي للموارد من أجل معالجة الاحتياجات الفورية لقسم الحرب". كما قال إن "الصين وروسيا تساعدان إيران على القيام ببعض الأعمال التي تقوم بها"، وذلك في تبريره لطلب زيادة الميزانية للجيش.

قبل الجلسة، صعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، الجنرال دان كين، وطرح طلباً عاجلاً لإضافة ميزانية للجيش: "قوات الجيش الأمريكي بحاجة إلى 1.5 تريليون دولار لمواجهة التحديات العسكرية في المستقبل. من المهم جداً أن نبقى متقدمين بخطوة واحدة على خصومنا، ويجب علينا الحصول على الأموال قبل نفاد الوقت".