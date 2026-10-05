بعد محاولة الهجوم.. الولايات المتحدة تسحب قاذفات "بي-1" من بريطانيا

أخلت الولايات المتحدة جميع قاذفات B-1 التابعة لها من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد (RAF Fairford) في بريطانيا، حسبما أكد الليلة (بين الأحد والاثنين) متحدث باسم البنتاغون.

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من إحباط حادث أمني خطير بالقرب من المنشأة العسكرية، التي استخدمت كقاعدة لهجمات ضد مواقع صواريخ إيرانية هاجمت سفناً في مضيق هرمز. وعلى الرغم من أن البنتاغون امتنع عن توضيح سبب سحب الطائرات من القاعدة، فقد تم تنفيذ الخطوة في ظل مخاوف أمنية كبيرة تحيط بالمنشأة.

في إطار التحقيق في الحادث، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب ستة مشتبه بهم بشبهة ارتكاب جرائم مواد متفجرة والتحضير لأعمال إرهابية، وذلك بعد رصد ثلاثة مركبات مشبوهة كانت تتجه نحو القاعدة. المعتقلون الخمسة الأوائل هم مواطنون بريطانيون تتراوح أعمارهم بين 23 و25 عامًا من لندن، بالإضافة إلى مشتبه به سادس يحمل الجنسية البريطانية-الإيرانية اعتُقل لاحقًا، وقد أُفرج عن جميعهم بكفالة فيما وصفته الشرطة بأنه قرار تحقيقاتي واستراتيجي.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطرق للقضية وادعى أن المتورطين خططوا لـ"ضرر كبير"، إلى جانب وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أشار إلى تورط جهة أجنبية. رئيس وزراء بريطانيا، آندي بيرنهام، أعلن أن لدى المملكة "مؤشرات قوية" على تورط مباشر لطهران في خطة الهجوم على القاعدة العسكرية، وهي ادعاءات رفضتها إيران بشدة واستدعت السفير البريطاني لجلسة توبيخ.

في البنتاغون أوضحوا أنهم حافظوا على الغموض حتى استكمال الإخلاء، والآن يؤكدون رسميًا انتهاء النشاط في المكان: "اعتبارات أمن المعلومات منعتنا من تأكيد تحركات القوات في الوقت الفعلي، لكننا الآن نستطيع أن نؤكد أن جميع القاذفات الأمريكية التي تم نشرها في فيرفورد عادت إلى قواعدها الأم في الولايات المتحدة". قاعدة فيرفورد خدمت سلاح الجو الأمريكي كموقع تموضع أمامي على مدى عشرات السنين.