إسرائيل وبوليفيا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة بعد انقطاع سنوات

استأنفت إسرائيل وبوليفيا اليوم الأربعاء العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد انقطاع استمر منذ بداية الحرب، وذلك خلال توقيع اتفاق رسمي في واشنطن بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره البوليفي فرناندو أرمايو.

وينص الاتفاق على تجديد الروابط بين الشعبين، بما في ذلك "استكشاف التراث الروحي والثقافي للأرض المقدسة من قبل البوليفيين، وزيارة الإسرائيليين للجمال الطبيعي والتقاليد الثقافية الغنية في بوليفيا".

وأكد الاتفاق حرص البلدين على تعزيز الصداقة والتعاون المشترك والعمل على مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا لشعبيهما.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر:"اتفقنا على إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيين سفراء قريبًا، وتبادل الدعوات الرسمية بين الحكومتين وقطاع الأعمال." وأضاف أن وزارتي الخارجية ستواصلان حوارًا مشتركًا لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

وأشار ساعر إلى أن تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية يمثل هدفًا رئيسيًا في سياسة إسرائيل الخارجية لعام 2026، وأن تجديد العلاقات مع بوليفيا يمثل خطوة أساسية في هذا المسار.

