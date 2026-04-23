هل تتحول تهديدات ترامب إلى "سياسة شيرمان" في الشرق الأوسط؟

وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة الجدل حول توجهات بلاده تجاه إيران، بعد نشره مقال رأي عبر منصته Truth Social، يتضمن مقارنات تاريخية مع تكتيكات عسكرية قاسية استُخدمت خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

المقال، الذي نشرته فوكس نيوز، يستحضر تجربة الجنرال ويليام تيكومسيه شيرمان، أحد أبرز قادة جيش الاتحاد، والذي اشتهر باستراتيجية “الأرض المحروقة” الهادفة إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية والعسكرية للخصم، بما يشمل مصادر الإمداد والخدمات الأساسية، بهدف تقويض قدرته على مواصلة الحرب.

ويأتي هذا الطرح في سياق توتر متصاعد بين واشنطن وطهران، حيث سبق لترامب أن أطلق تصريحات شديدة اللهجة حذر فيها من تداعيات “مدمرة” قد تطال إيران، في حال فشل المسار التفاوضي أو استمرار التصعيد. ويُنظر إلى إعادة تداول هذا النموذج التاريخي كإشارة سياسية تحمل أبعادًا ردعية، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات حول حدود التصعيد المحتمل.

وبحسب مراقبين، فإن استحضار “نموذج شيرمان” يعكس تحولًا في الخطاب نحو إبراز خيار الضغط الأقصى، ليس فقط عبر العقوبات، بل من خلال التلويح بإجراءات عسكرية قد تستهدف قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية للنقل. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن مثل هذه السيناريوهات تبقى معقدة للغاية في السياق الحديث، نظرًا للتداعيات الإقليمية والدولية الواسعة التي قد تترتب عليها.

كما يلفت محللون إلى أن المقارنة التاريخية لا يمكن إسقاطها بشكل مباشر على الواقع الحالي، إذ تختلف طبيعة الحروب الحديثة من حيث القوانين الدولية، والتشابك الاقتصادي، وحساسية استهداف البنية التحتية المدنية، ما قد يضع أي تحرك عسكري واسع تحت تدقيق دولي كبير.

في المقابل، يرى مراقبون أن نشر مثل هذه الطروحات يعكس تصعيدًا في الخطاب السياسي، دون أن يشير بالضرورة إلى قرار وشيك بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة، مؤكدين أن المسار النهائي سيبقى مرتبطًا بالتطورات الميدانية والسياسية في المرحلة المقبلة.