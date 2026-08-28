ناتالي هارب.. المرأة الأقرب إلى ترامب التي أصبحت مصدر توتر مع ميلانيا

في الأسابيع الأخيرة، سُجّل غياب السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، عن الواجهة. عندما شوهدت هي والرئيس دونالد ترامب معًا في المقصورة الرسمية خلال سباق سيارات في واشنطن، ادعى قارئو الشفاه أن الحدث لم يمر بسلاسة. الخلفية لذلك، وفقًا للتقديرات، مرتبطة بالشخصية المقربة التي يُحيط ترامب نفسه بها مؤخرًا.

نتالي هارب (35) أصبحت واحدة من الشخصيات الأكثر تأثيراً في محيط الرئيس. رغم أن وظيفتها الرسمية مُعرفة كمساعدة أولى وشخصية، إلا أنها فعلياً تتمتع بوصول مباشر وحصري إليه.

من بين أدوارها وألقابها:

"الطابعة البشرية": بما أن ترامب يفضّل القراءة من الورق، فإن هارب تتجول إلى جانبه ومعها طابعة متنقلة وتطبع له مقالات ومعلومات إيجابية عن إنجازاته.

إدارة شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام: تساعد في إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب، تصوغ معه الرسائل وتعمل فعلياً كمتحدثة تنقل بين الرئيس والعالم – وكل ذلك دون تصنيف أمني.

تعرفتهما بدأت في عام 2019، عندما كانت هارب، إعلامية محافظة كانت تكافح السرطان، تولي أهمية كبيرة للقانون الذي روجه ترامب والذي أتاح لها الوصول إلى علاج تجريبي أنقذ حياتها. منذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أوفى حلفائه.

درجة القرب والثقة التي يوليها ترامب لها تبرز في عدة أحداث:

إجلاء طارئ في تركيا: عقب تحذير استخباراتي إسرائيلي حول نية لاستهداف الطائرة الرئاسية Air Force 1، تم إجلاء ترامب إلى طائرة بديلة وأصر على أن ترافقه ميلانيا، بينما بقي كبار المسؤولين الحكوميين خلفه.

رسائل شخصية: تم الكشف عن ملاحظات كتبتها هارب للرئيس، تضمنت تعابير عاطفية مثل "أنا فقط أريدك أن تكون سعيداً" و"أحن إلى الأيام التي كنا نستطيع فيها التحدث طوال اليوم". حتى أن ترامب ذكر في إحدى المناسبات أنه حتى لو تخلى عنه أولاده، فإن راب ستكون دائماً هناك من أجله.

كشف الرسائل وتصرفها غير المسبوق أثارا نقاشاً عاماً وتكهنات في وسائل الإعلام الأمريكية حول طبيعة العلاقة بين الاثنين. رغم الضجة الإعلامية، لا تظهر السيدة الأولى علنًا وتواصل الوقوف نصف خطوة خلف الرئيس.