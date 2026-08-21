اعتقال امرأة في نيويورك بتهمة التخطيط لهجوم على الكابيتول مستلهم من داعش

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) توقيف جيسيكا بوي، البالغة 35 عامًا من مدينة ألباني، للاشتباه في تخطيطها لتنفيذ هجوم يستهدف مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك، بدافع مستلهم من تنظيم داعش.

ووجهت السلطات إلى بوي تهمة تقديم دعم لمنظمة إرهابية، بعدما كشفت التحقيقات، وفقًا للشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في شمال نيويورك، أنها خضعت لعملية تطرف عبر الإنترنت وأبدت تأييدًا لتنظيم داعش.

تطرف عبر الإنترنت وتعهد بالولاء لداعش

وبحسب الشكوى، اعتنقت بوي الإسلام قبل نحو خمس سنوات، وأنشأت عددًا من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام أسماء إسلامية، قبل أن يتم حظر بعضها بسبب مخالفة قواعد الاستخدام.

ونقل مسؤول في مكتب الـFBI بألباني أن بوي نشرت عبارات مؤيدة لهجمات 11 سبتمبر، كما تعهدت بالولاء لتنظيم داعش في تسجيلات صوتية باللغتين الإنجليزية والعربية، وفقًا لما أوردته السلطات.

التخطيط لاستهداف مبنى الكابيتول

وأظهرت التحقيقات أن بوي تواصلت خلال الفترة الممتدة من منتصف يوليو/تموز إلى منتصف أغسطس/آب مع مصدر سري يعمل لصالح الـFBI وتظاهر بأنه وسيط تابع لداعش.

وخلال المحادثات، أعربت بوي عن رغبتها في الحصول على مساعدة لتنفيذ هجوم على مبنى الكابيتول في نيويورك، الذي يقع على مسافة قصيرة من منزلها، كما تحدثت عن رغبتها في قتل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ خلال اجتماعهم.

وبحسب السلطات، راقبت فرق أمنية تحركات بوي، وشوهدت وهي تزور مبنى الكابيتول خمس مرات وتلتقط صورًا للموقع ومحيطه.

شراء مواد لصنع قنابل

وخلال التحقيق، التقت بوي بعدد من المصادر السرية، وأعربت عن أملها في الفرار بعد تنفيذ الهجوم لمواصلة مخططات أخرى مستقبلًا.

وقالت السلطات إن أحد المصادر زودها بمبلغ 200 دولار لشراء مواد يمكن استخدامها في تصنيع قنابل، وإنها اشترت تلك المواد من متجر "هوم ديبوت" في الخامس من أغسطس/آب.

كما طلبت بوي الحصول على مسدس وذخيرة، بحسب الشكوى، مشيرة إلى أنها أرادت استخدام السلاح في حال تدخلت الشرطة أثناء تنفيذ الهجوم.

وألقي القبض عليها أثناء اجتماع مع المصادر السرية بهدف شراء السلاح والذخيرة، وفقًا للسلطات الأميركية.

عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا

وأكد مساعد المدعي العام الأميركي جون أ. سركونا أن السلطات ستواصل إحباط المخططات التي تستهدف الأميركيين، معتبرًا أن القضية تحمل رسالة ردع للأشخاص الذين يخضعون لعمليات تطرف داخل الولايات المتحدة.

كما أشادت حاكمة نيويورك كاثي هوكول بجهود أجهزة الأمن في إحباط المخطط.

وفي حال إدانتها، قد تواجه بوي عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة مالية قدرها 250 ألف دولار.