أعلن البيت الأبيض نتائج الفحص الطبي السنوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أنه يتمتع بـ"صحة ممتازة" وأنه قادر على أداء مهامه الرئاسية بشكل كامل.

ووفق التقرير الطبي، يبلغ ترامب من العمر 79 عاماً، ويزن نحو 108 كيلوغرامات، فيما يصل طوله إلى قرابة 1.9 متر، وهو ما يضعه ضمن فئة زيادة الوزن وفق المؤشرات الطبية المعتمدة.

وأشار التقرير إلى أن الفحوص القلبية أظهرت نتائج طبيعية، فيما أوضحت تقييمات تخطيط القلب أن "العمر القلبي" للرئيس الأمريكي أصغر بنحو 14 عاماً من عمره الفعلي.

كما بيّن التقرير أن ترامب حصل على العلامة الكاملة في الاختبار الإدراكي المخصص لتقييم القدرات الذهنية، بينما جاءت نتائج فحوص الاكتئاب والقلق ضمن المعدلات الطبيعية.

وتطرق التقرير إلى وجود تورم في الساقين، موضحاً أن الحالة شهدت تحسناً مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى ظهور كدمات على ظهر اليدين. وأرجع الأطباء هذه الكدمات إلى كثرة المصافحات التي يجريها الرئيس بشكل يومي، إلى جانب استخدامه دواء الأسبرين كإجراء وقائي لدعم صحة القلب.

ويأتي نشر التقرير في إطار الإفصاح الدوري عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، في ظل الاهتمام المتزايد بصحة القادة السياسيين وقدرتهم على مواصلة أداء مهامهم الرسمية.