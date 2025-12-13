إيهود باراك يظهر أيضا: كَشْف معطيات جديدة في قضية المجرم الجنسي جيفري إبستين

فصل آخر في قضية ملفات جيفري إبستين: نشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب حتى الآن (يوم السبت) 92 ألف عنصر من أصل حوالي 95 ألف عنصر تم استلامها من تركة مرتكب الجرائم الجنسية المدان، الذي انتحر في السجن عام 2019. ووفقًا للديمقراطيين، فإن نشر الصور يهدف إلى تشجيع وزارة العدل، في ظل إدارة ترامب، على نشر جميع المواد التي بحوزتها بشأن التحقيق الجنائي في إبستين.

من بين الصور المنشورة صورة لرئيس الوزراء السابق إيهود باراك، الذي كانت تربطه علاقات شخصية ومالية بإبستين، وفقًا لمنشورات سابقة، وهي علاقات أعرب لاحقًا عن ندمه عليها. وتُظهر صورة أخرى سلطان أحمد بن سليم، وهو مسؤول رفيع المستوى من دبي، كان إبستين قد أرسل إليه بريدًا إلكترونيًا يذكر فيه اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مع ذلك، لم يظهر أي منهما في صورة مع إبستين، ولم يُوجَّه لأي منهما أي اتهام جنائي.

https://x.com/i/web/status/1999498082493280689

المجموعة تشمل ثلاث صور لترامب. إحداها، التي نُشرت في السابق، تظهره مع إبستين معًا في حفلة لشركة الأزياء فيكتوريا سيكريت في نيويورك عام 1997. صورتان أخريان تُظهران ترامب مع نساء غير معروفات، في أماكن غير واضحة. في إحداهن، بالأبيض والأسود، يظهر ترامب واقفًا إلى جانب ست نساء يرتدين شرائط بلاستيكية.

https://x.com/i/web/status/1999498496534306903

في غياب سياق واضح لبعض المواد، نُشرت أيضًا صور ليست مرتبطة بشكل مباشر بإبستين. في إحداها تظهر وعاء من الواقيات الذكرية عليه كاريكاتير لوجه ترامب وعبارة "I'm huge!" (أنا ضخم!). تم إنتاج الواقيات من قبل متجر نيويوركي يدعى Fishs Eddy، ويُعرَّف المنتج على أنه هجاء سياسي. في صور أخرى يظهر صانع الأفلام وودي ألن، الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، الملياردير بيل غيتس وأشخاص آخرون.

طلب الديمقراطيون نشر المواد قبل الموعد النهائي الذي حُدد ليوم الجمعة، تمهيدًا لنشر ملفات التحقيق التابعة لوزارة العدل بشأن القضية. قانون أُقِرّ في الكونغرس الشهر الماضي يُلزم وزارة العدل بنشر ملفاتها في هذا الموضوع حتى 19 ديسمبر، مع مراعاة الاستثناءات التي حُددت في القانون.

الصور التي نُشرت هي جزء من مجموعة معلومات منفصلة تم نقلها إلى لجنة الرقابة من قبل تركة إبستين في الأشهر الأخيرة، عقب استدعاء اللجنة.