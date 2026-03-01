رئيس بلدية نيويورك ينتقد الهجوم على إيران: "تصعيد كارثي"

دعت الناشطة الإيرانية المعارضة للنظام، مسيح علي نجاد، الليلة (الأحد) ملايين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم إلى الخروج إلى الشوارع والاحتفال بوفاة علي خامنئي، وذلك بعد دقائق قليلة من إعلان إسرائيل رسميًا عن اغتيال المرشد الأعلى.

جاءت الدعوة ردًا مباشرًا على تصريحات رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، الذي أعرب عن معارضته للعملية العسكرية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة في إيران التي قُتل فيها علي خامنئي، ووصفها بأنها "تصعيد كارثي".

علي نجاد هاجمت بشدة ممداني والمنتقدين الأميركيين للعملية العسكرية، وأوضحت أن "الشعب الإيراني تعرّض لإبادة جماعية تحت حكم آية الله".

وأضافت أن اغتيال "الإرهابيين لا تشكل مأساة في نظرها" وأنه يجب على الإيرانيين إيصال صوت واضح للعالم: "نحن لا نأسف على ذلك، نحن نحتفل بذلك كما احتفلنا باغتيال سليماني".

كما ذُكر، قبل تصريحاتها، نشر رئيس بلدية نيويورك بياناً يدين فيه الهجمات العسكرية، والتي وصفها بأنها "حرب عدوانية غير قانونية".مؤكدًا أن أولويات المواطنين الأمريكيين تركز على السلام والاستقرار الداخلي، وليس على تغيير أنظمة في الخارج.

وقال ممداني أن قصف المدن وقتل المدنيين يفتح جبهة حربية جديدة لا يرغب الجمهور الأمريكي بها. وبحسب أقواله، الأمريكيون يرغبون بالسلام وبحل أزمة غلاء المعيشة وليس بتغيير الأنظمة.

ورغم انتقاداته للسياسات الدولية، شدد رئيس البلدية على أن سلامة سكان نيويورك تأتي في المقام الأول، مؤكدًا التنسيق مع الشرطة وفرق إدارة الطوارئ لتعزيز الأمن في المواقع الحساسة.

كما وجه ممداني رسالة خاصة إلى الجالية الإيرانية الكبيرة في المدينة، قائلاً: "أنتم جزء من نسيج المدينة – جيراننا، وأصحاب الأعمال، والطلاب، والفنانون، وقادة المجتمع. ستكونون بأمان هنا".تفاعل الجمهور مع تصريحات ممداني بشكل واسع، حيث حصلت تغريدته على أكثر من 360 ألف إعجاب.